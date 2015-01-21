به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان، بر این اساس تیم‌های ثامن الحجج سبزوار، استقلال ساری، فیروز قزوین، هیئت همدان، هیئت مرکزی و هیات فارس از روز جمعه وارد همدان، محل برگزاری مسابقات خواهند شد و رقابتهای آنها طی روزهای 4 تا 6 بهمن ماه برگزار می‌شود.

در مسابقات لیگ والیبال نشسته بانوان 12 تیم شرکت کرده‌اند که مسابقات آنها در قالب دو گروه الف و ب برگزار می‌شود.

مسابقات گروه الف نیز از 9 تا 12 بهمن ماه به میزبانی بندرعباس برگزار خواهد شد.



برگزاری دومین هفته از رقابتهای مرحله برگشت والیبال نشسته مردان

دومین هفته از رقابتهای مرحله برگشت لیگ برتر والیبال نشسته طی روزهای پنج شنبه و جمعه برگزار می‌شود.

بر این اساس، روز پنج شنبه تیم ذوب آهن اصفهان در فولاد شهر میزبان گز سکه تیم همشهری خود خواهد بود.

سه دیدار باقیمانده این هفته نیز روز جمعه به شرح زیر برگزار خواهد شد:

* ثامن الحجج سبزوار – شهرداری ارومیه

* نفت و گاز گچساران – گسترش فولاد تبریز

* روانکارهای گنبد – شهرداری تبریز



رقابتهای هفته سوم از مرحله برگشت، طی روزهای 9 و 10 بهمن به میزبانی ارومیه، گنبد و تبریز برگزار خواهد شد.