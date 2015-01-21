به گزارش خبرنگار مهر، حسن طایی ظهر چهارشنبه در حاشیه دیدار با استاندار خراسان جنوبی در جمع خبرنگاران اظهارکرد: باید اشتغال متنوع و پیچیده‌ای در سطح کشور ایجاد شود.

وی با بیان اینکه ساماندهی کسب و کار خانگی در چارچوب خوشه‌بندی و شبکه‌بندی در دستور کار قرار گرفته است، گفت: تلاش خواهیم کرد از محل منابع استان و تسهیلات صندوق مهر امام رضا (ع) این طرح را که به تایید مسئولین متولی استان رسیده در خراسان جنوبی اجرایی کنیم.

ساماندهی بنگاه‌های پشتیبان براساس توانمندی‌های خراسان جنوبی

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: برای راه‌اندازی و ساماندهی بنگاه‌های پشتیبان باید براساس توانمندی‌های خراسان جنوبی اقدام کنیم تا مشاغلی با توجه به ظرفیت استان ایجاد شود

طایی تصریح کرد: باید محصولات بنگاه‌های تولیدی پشتیبان به زنجیره ارزش جهانی و ملی تبدیل شود.

وی با بیان اینکه در بنگاه‌های پشتیبان از طراحی، تولید، بازار فروش و برند محصولات حمایت می‌کنیم، افزود: با این اقدام محصولات، با قیمت پایین‌تر و کیفیت بالاتر راهی بازارها می‌شوند که این عامل یک مزیت رقابتی برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه خراسان جنوبی ۴۶۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان دارد، گفت: صدور خدمات فنی و مهندسی نقش مهمی در مبالات تجاری خراسان جنوبی دارد.

وی بیان کرد: با توجه به ظرفیت چهار بازارچه مرزی در این استان می‌توان بنگاه‌های گردشگری و سلامت برای اشتغال شهروندان راه‌اندازی کنیم.

حمایت بنگاه‌های سلامت و گردشگری از محل اعتبارات فنی، حقوقی و برنامه‌ای

طایی در خصوص حمایت مرکز از بنگاه‌های سلامت و گردشگری در خراسان جنوبی نیز گفت: را‌ه‌اندازی این بنگاه‌ها هزینه زیادی را نمی‌خواهد و بسیاری از فعالان اقتصادی در این زمینه می‌توانند اقدام کنند.

وی بیان کرد: در وزارتخانه از طریق تامین اعتبارات فنی، حقوقی و برنامه‌ای این بنگاه‌ها را حمایت خواهیم کرد.

طایی با تاکید براینکه افراد برای راه‌اندازی این بنگاه‌ها باید طرح تجاری ارائه دهند، گفت: این طرح باید توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مورد تایید قرار گیرد که اداره کل تعاون و کار خراسان جنوبی کانون هماهنگی این سیاست‌ها است.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی دیگر از اقدامات وزارت خانه تعاون و کار را تشکیل ۱۰۰ گروه خودیار در استان عنوان کرد و گفت: در قالب این گروه‌ها حدود ۲۰ نفر با یکدیگرمهارت‌پذیری، اشتغال‌پذیری و جامعه‌پذیری را فرا می‌گیرند.

طایی با بیان اینکه تامین مالی برای توانمندسازی اقشار خاص به ویژه در مناطق روستایی در قالب گروه‌های خودیار پیگیری می‌شود، گفت: تاکنون گروه‌های خودیار در خراسان جنوبی تشکیل نشده‌اند.

وی در پایان یادآور شد: با راه‌اندازی گروه‌های خودیار در دیگر نقاط کشور به نتایج موفقی دست یافته‌ایم.