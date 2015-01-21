گلستان در اجرای طرح نجات آب جزو استان های موفق است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا سعیدآبادی بعدازظهر چهارشنبه در مراسم اختتامیه و افتتاحیه طرح فرهنگی دانش آموزی نجات آب، افزود: مسئولین در گلستان با همکاری و همیاری می توانند در حوزه های مختلفی آموزشی تاثیر گذارباشند.

وی ادامه داد: بحران آب باعث به وجود آمدن مشکلاتی در جامعه شده است و در حال حاضر نگرانی های زیادی در این خصوص وجود دارد.

سعیدآبادی افزود: بسیاری از بودجه های خود را صرف ساخت و ساز و مسایل عمرانی می کنیم اما کار در زمینه ایجاد فرهنگ سازی بسیار نتیجه بخش است.

وی خاطر نشان کرد: در توسعه پایدار باید به گونه ای آب مصرف کنیم که نسل آینده بتواند از این نعمت برخوردار باشد و زندگی را با آرامش و خوبی به جلو ببرند.

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران با بیان اینکه طرح داناب در همه استان های گلستان اجرا می شود، گفت: باید سعی کنیم به مسایل محیط زیست در استان ها توجه داشته باشیم.

وی با بیان اینکه یونسکو در ۵ حوزه کاری فعالیت دارد، ادامه داد: آموزش، فرهنگ، علوم طبیعی، علوم اجتماعی و ارتباطات حوزه هایی است که در آن فعالیت می کنیم.

سعیدآبادی در خصوص زمینه های علوم طبیعی گفت: با محیط زیست باید کارهایی را در گلستان جهت ثبت ذخیره گاهی زیست کره که از تنوع زیستی بالایی برخوردار هستند انجام دهیم.

وی با بیان اینکه توسعه پایدار یعنی امروز برای فردا، ادامه داد: آب به عنوان یک موضوع میان بخشی می طلبد که همه دستگاه های استان گلستان پای کار بیایند.