۵۴ میلیارد ریال پروژه آموزشی و ورزشی در مدارس قزوین افتتاح می شود

عسگر علی جوانبخت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: به مناسبت سی و ششمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، ۱۰۹ پروژه با اعتباری بالغ بر۵۴ میلیارد ریال توسط اداره کل نوسازی مدارس استان قزوین به بهره برداری می رسد.

این مسئول گفت: این پروژه ها شامل: یک باب مدرسه ۱۰ کلاسه در شهر صنعتی البرز با یک هزارو ۵۵۰ مترمربع زیربناست که توسط شرکت نیرومحرکه ساخته شده، یک باب مدرسه ۱۲ کلاسه در شهرک ارداق بوئین زهرا با یک هزارو۸۰۰ مترمربع زیربنا با مشارکت شرکت بهروفران، سالن ورزشی بهشتیان ناحیه ۲ قزوین، سالن ورزشی شهید محلاتی ناحیه ۱ قزوین و ۱۰۴ پروژه استاندارد سازی سیستم های گرمایشی در ۴۰ مدرسه در نواحی یک و دو، ۳۲ مدرسه در بوئین زهرا، ۲۰ مدرسه در تاکستان، شش مدرسه در آبیک، چهار مدرسه در البرز و سه مدرسه در آوج است.

جوانبخت تصریح کرد: طرح استاندارد سازی سیستم های گرمایشی طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی و با اعتبارات دولتی در مدارسی که از بخاریهای نفتی و گازی غیراستاندارد استفاده می کنند اجرا شده که با افتتاح آن این مدارس از سیستم حرارت مرکزی (پکیج و موتورخانه) جهت گرمایش مدارس بهره مند می شوند و در مدارسی هم که دارای سیستمهای گرمایشی فرسوده هستند سیستم ها تقویت یا تعویض می شوند.

مدیرکل نوسازی مدارس استان قزوین بیان کرد: این طرح با اعتبار مناسبی در حال حاضر در مدارس استان در حال اجراست و تا مهرماه سال آینده ۲۰۵ واحد آموزشی به سیستم های گرمایشی استاندارد، مجهز خواهند شد.