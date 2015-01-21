  1. استانها
  2. قزوین
۱ بهمن ۱۳۹۳، ۱۵:۲۸

جوانبخت خبر داد:

۵۴ میلیارد ریال پروژه آموزشی و ورزشی در مدارس قزوین افتتاح می شود

۵۴ میلیارد ریال پروژه آموزشی و ورزشی در مدارس قزوین افتتاح می شود

قزوین- مدیرکل نوسازی مدارس استان قزوین گفت: در دهه فجر ۱۰۹ پروژه مدرسه سازی، سالن ورزشی، استاندارد سازی سیستم گرمایشی فضاهای آموزشی با ۵۴ میلیارد ریال اعتبار در مناطق مختلف استان قزوین افتتاح می شود.

عسگر علی جوانبخت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: به مناسبت سی و ششمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، ۱۰۹ پروژه با اعتباری بالغ  بر۵۴ میلیارد ریال توسط اداره کل نوسازی مدارس استان قزوین به بهره برداری می رسد.

این مسئول گفت: این پروژه ها شامل: یک باب مدرسه ۱۰ کلاسه در شهر صنعتی البرز با یک هزارو ۵۵۰ مترمربع زیربناست که توسط شرکت نیرومحرکه ساخته شده، یک باب مدرسه ۱۲ کلاسه در شهرک ارداق بوئین زهرا با یک هزارو۸۰۰ مترمربع زیربنا با مشارکت شرکت بهروفران، سالن ورزشی بهشتیان ناحیه ۲ قزوین، سالن ورزشی شهید محلاتی ناحیه ۱ قزوین و ۱۰۴ پروژه استاندارد سازی سیستم های گرمایشی  در ۴۰ مدرسه در نواحی یک و دو،   ۳۲ مدرسه در بوئین زهرا، ۲۰ مدرسه در تاکستان، شش مدرسه در آبیک، چهار مدرسه در البرز و سه مدرسه در آوج است.

جوانبخت تصریح کرد: طرح استاندارد سازی سیستم های گرمایشی طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی و با اعتبارات دولتی در مدارسی که از بخاریهای نفتی و گازی غیراستاندارد استفاده می کنند اجرا شده که با افتتاح آن این مدارس از سیستم حرارت مرکزی (پکیج و موتورخانه) جهت گرمایش مدارس بهره مند می شوند و در مدارسی هم که دارای سیستمهای گرمایشی فرسوده هستند سیستم ها تقویت یا تعویض می شوند.

مدیرکل نوسازی مدارس استان قزوین بیان کرد: این طرح با اعتبار مناسبی در حال حاضر در مدارس استان در حال اجراست و تا مهرماه سال آینده  ۲۰۵ واحد آموزشی به سیستم های گرمایشی استاندارد، مجهز خواهند شد.

کد مطلب 2471080

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها