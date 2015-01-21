به گزارش خبرگزاری مهر، تئاتر مورچهها که تنها یک بازیگر دارد و در مدت زمان ۴۵ دقیقه، لحظات زندگی یک فرد معتاد به ماده مخدر شیشه را نشان میدهد، سوم تا دهم بهمنماه سال جاری، در سالن پلاتو سازمان ملی جوانان استان قم به نمایش گذاشته خواهد شد.
نمایش مورچهها پیش از این در شهر کاشان به اجرا در آمده و پس از نمایش در شهر قم، در تهران نیز به اجرا گذاشته خواهد شد.
نویسندگان تئاتر مورچهها، آقایان علوی و احسان عزتی هستند و البته علوی علاوه بر مشارکت در نویسندگی این تئاتر، مسئولیت کارگردانی، و دراماتورژ صدا و حرکت این تئاتر را نیز عهده دار است.
سعید اکبرزاده بازیگر، هانی عبدالمجید مسئول اجرای موزیک، مصطفی معراجی طراح نور و عکاس، حامد اخوان مدیر تولید، و حامد گاییینی به عنوان مدیر، از دیگر عوامل و دست اندرکاران تئاتر مورچهها هستند.
محمد سعید اکبرزاده تنها بازیگر تئاتر مورچهها در پاسخ به این سؤال که مدت زمان فعالیت شما در تئاتر مورچه ها که حدود ۴۵ دقیقه است، برای شما خسته کننده نیست؟ اظهار داشت: خیر؛ مدت زمان تمرین، یعنی مدت زمان زنده ماندن یک کار؛ چطور میشود یک محصولی را تولید کرد و بعد برای بهتر شدنش زمانی را اختصاص نداد؟
وی در بخش دیگری از سخنان خود و در پاسخ به این سؤال که در این تئاتر مورچهها از چه چیز صحبت میکند؟ گفت: مورچهها در واقع پرداختن به بخشی از زندگی یک انسان است که درگیر سوء مصرف شیشه و دچار عوارض آن است. در واقع برشی از یک موقعیتی که این فرد در آن قرار گرفته و حالا بعد از مدت زیادی فکر کردن، متوجه این موقعیت عجیب شده؛ موقعیتی که فکر میکنم حالا برایش پر از سوال است.
تئاتر مورچهها با موضوع نشان دادن لحظات زندگی یک فرد معتاد به ماده مخدر شیشه، سوم تا دهم بهمن ماه سال جاری، در سالن پلاتو سازمان ملی جوانان استان قم واقع در خیابان خاکفرج قم، به نمایش گذاشته خواهد شد.
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