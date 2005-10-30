سخنان اخير رييس جمهور تكرار مواضع امام و رهبري است// اي كاش سازمان ملل از فلسطين مظلوم نيز دفاع مي كرد

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، غلامعلي حداد عادل عصر امروز در همايش "مردان آفتاب" ضمن تبريك و تسليت دهمين سالگرد رزمنده مبارزه و نستوه دكتر فتحي شقاقي و تشكر از ملت ايران به مناسبت حضور باشكوه در راهپيمايي روز جهاني قدس گفت: از نخستين سال پيروزي انقلاب اسلامي به دعوت حضرت امام (ره)، ملت ايران پرچم حمايت از فلسطين را در دست گرفته و مخصوصا در روز قدس تبليغات دشمنان را همواره باطل كرده است .

وي افزود: عليرغم شهادت همه كساني كه راهپيمايي امسال روز قدس را از راهپيمايي سال هاي گذشته با شكوهتر دانسته اند، رسانه هاي مدعي آزادي و اطلاع رساني در آمريكا، خبر را اين گونه گفتند كه در ايران فقط هزاران نفر به خيابان ها آمدند. اما چشمان بيدار جهان، حضور ميليوني مردم را در تهران و همچنين در ساير شهرهاي كشورمان را به وضوح ديده است و حقيقت را نمي توان براي هميشه پوشاند.

حداد عادل با اشاره به اظهارات سخنگوي وزارت خارجه آمريكا مبني بر اينكه دولت ايران در روز قدس ملت را به اجبار به خيابان ها كشانده است، نيز گفت: در ايران دولت و ملت فاصله اي ندارند و اگر دولت از آرمان فلسطين حمايت مي كند، حرف ملت را مي زند و به همين جهت وقتي حضرت امام (ره) آخرين جمعه ماه مبارك رمضان را روز قدس اعلام كردند، دعوت او در همه جهان اسلام با استقبال روبرو شد.

وي افزود: سر دادن فرياد مرگ بر اسرائيل توسط خانواده هاي مسلمان واكنش همه مردم آزاديخواه جهان در مقابل شصت سال ظلم و اشغال و جنايت در فلسطين اشغالي توسط رژيم اشغالگر قدس است .

رئيس مجلس شوراي اسلامي آرمان فلسطين را آرمان قرن براي جهان اسلام دانست و با تاكيد بر اينكه امروز هيچ مسئله اي به پاي اهميت فلسطين نمي رسد، گفت: فرياد ملت ما در روز قدس ابراز همدردي با مادران فلسطيني است كه جگرگوشه هاي آنان در مقابل چشمانشان پرپر شدند و اداي احترام به نوجواناني است كه با دست خالي در مقابل تانك ها ايستادگي مي كنند.

وي با اداي احترام به جنبش حماس جهاد اسلامي و همه شهداي مقاومت در فلسطين اشغالي گفت: فلسطين آزمايشگاهي براي سنجش و ارزيابي صحت ادعاهاي غرب و ارزيابي مقاومت ملت هاي مسلمان است و اگر كسي به سخنان سردمداران غربي مانند رئيس جمهور آمريكا گوش كند، مي بيند كه آنها همواره دم از آزادي، حقوق بشر، مردم سالاري، احترام به فرهنگ ها و اديان و همچنين مبارزه با تروريسم مي دانند، اما همه ادعاهاي آنان در بوته آزمايش فلسطين باطل شده است.

حداد عادل افزود: رژيم صهيونيستي و حاميانش مرتكب اين جنايت شده است كه شصت سال ملتي را از وطنش بيرون رانده و مي خواهد كه ملتي به نام فلسطين وجود نداشته باشد.

وي تصريح كرد: راه حلي كه براي حل مسئله فلسطين پيشنهاد مي كنيم همان راه حلي است كه مقام معظم رهبري براي حل مسئله فلسطين پيشنهاد كردند. راه حلي مبتني بر مردم سالاري، بازگشت آوارگان و برگزاري همه پرسي در فلسطين.

وي با بيان اينكه مشكل مسلمانان به يهوديان نيست گفت: يهوديان هم اكنون در كشور ما با كمال آرامش زندگي مي كنند و حتي در شهري همچون همدان آرامگاه مقدسين يهود براي زيارت وجود دارد و يهوديان جهان براي زيارت آرامگاه استروموردخاي به همدان سفر مي كنند.

رئيس مجلس شوراي اسلامي افزود: اما مسئله فلسطين مسئله تجاوز، اشغالگري و بي عدالتي است و به همين علت جهان اسلام در مسئله فلسطين از عدالت دفاع مي كند.

حداد عادل با بيان اينكه مسئله فلسطين اكنون بيش از هر زمان ديگر حساس شده گفت: رژيم اشغالگر قدس با عقب نشيني از غزه كه يك عقب نشيني مختصر است، مي خواهد آرمان فلسطين را مختومه اعلام كنند و با انجام معامله اي پرونده شصت سال جنايت در قبله اول مسلمين را ببندند.

وي با اشاره به جنجالي كه رسانه هاي غربي امسال در آستانه روز قدس به راه انداختند، گفت: اگر امسال رسانه هاي غربي در آستانه روز قدس در مقابل جمله امام (ره)، جنجالي بزرگ درست كردند، نگران بودند امسال راهپيمايي روز قدس بسيار پرشور تر از سالهاي ديگر برگزار شود و مي خواستند روز قدس را مسئله اي عادي و رو به اتمام جلوه دهند، اما بر خلاف ميل آنها اين مسئله باعث انتشار هرچه بيشتر اين انديشه در ميان مسلمانان جهان شد.

آنچه مورد اعتراض آزادي خواهان جهان و مسلمانان است، كاري است كه مي خواسته اند فلسطين را از صحنه جغرافياي جهان حذف كنند و جنايات رژيم صهيونيستي را تحت الشعاع قرار دهند.

رئيس مجلس شوراي اسلامي افزود: رژيمي كه مظهر بي احترامي به سازمان ملل است و همه مقررات را زير پا گذاشته است چگونه مي تواند مدعي اخراج كشوري مثل ايران از سازمان ملل شود.

وي تصريح كرد: رژيمي كه به صورت مجعول و غاصبانه به وجود آمده خواستار اخراج كشوري از سازمان ملل شده كه همواره پرچمدار فرهنگ و تمدن در جهان بوده و شعر سعدي او بر سر در سازمان ملل نقش بسته كه بني آدم اعضاي يكديگرند كه در آفرينش ز يك گوهرند چو روزي به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار.

حداد عادل با اشاره به انديشه هاي ناب ايراني و اسلامي تاكيد كرد: آينده از آن فلسطينيان و مسلمانان است و ملت ايران همانگونه كه از انقلاب اسلامي دفاع مي كند از آرمان فلسطين نيز دفاع خواهد كرد.