به گزارش خبرنگار مهر، حسن طایی بعد از ظهر چهارشنبه در شورای برنامه‌ریزی و توسعه خراسان جنوبی اظهارکرد: در حال حاضر خراسان جنوبی کمتر از یک درصد جمعیت کشور را شامل می‌شود اما جمعیت شاغل این استان بیش از جمعیت شاغل کشور است.

وی تصریح کرد: این موضوع نشان می‌دهد که نرخ مشارکت در این استان خوب بوده و وضعیت اشتغال در آن نسبت به متوسط کشوری در حالت خوبی قرار دارد.

معاون کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه بر اساس مرکز آمار ایران خراسان جنوبی یکی از استان‌های دارای بالاترین نرخ مشارکت و پایین‌ترین نرخ بیکاری در کشور است، گفت: نسبت جمعیت شاغل به جمعیت بیکار استان در مقایسه با متوسط کشوری خوب است.

طایی اضافه کرد: این در حالی است که این استان کمتر از یک درصد تولید ناخالص ملی را دارا است و به همین دلیل باید روی بهره‌وری نیروی انسانی در این استان کار شود.

لزوم ایجاد سالانه ۵ هزار فرصت شغلی در استان

معاون کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه برای رسیدن به وضعیت مطلوب اشتغال در این استان باید سالانه ۹ هزار شغل در آن ایجاد شود، عنوان کرد: ایجاد این تعداد شغل با توجه به وضعیت موجود کشور بسیار دشوار بوده و در نتیجه اگر سالانه هفت هزار شغل در استان ایجاد شود نیز قابل قبول است.

طایی با تاکید بر اینکه ایجاد پنج هزار فرصت شغلی در استان یک امر ضروری است، بیان کرد: برای رسیدن به این مهم باید میزان تولید ناخالص ملی در این استان حداقل چهار درصد شود که برای رسیدن به این میزان باید سرمایه‌گذاری در آن به بالای چهار درصد برسد.

وی با اشاره به وجود ۵۱ هزار دانشجو در خراسان جنوبی، افزود: این جمعیت دانشجو می‌توانند به صورت بالقوه وارد بازار کار شوند اما ایجاد اشتغال نیازمند مشارکت همه دستگاه‌ها است.

طایی با بیان اینکه اشتغال خروجی یک سیاست نیست، تصریح کرد: اشتغال محصول یک سیستم بوده و مجموعه‌ای از سیاست‌ها در چارچوب یک مجموعه نظام‌مند می‌تواند شغل ایجاد کند.

معاون کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه برای ایجاد اشتغال در کشور، هفت جریان تحول باید دست به دست هم دهند، گفت: آموزش، مهارت، تخصص و دانایی نخستین محور مورد نیاز در این زمینه است.

طایی سرمایه‌گذاری رشد و تولید، محیط مناسب کسب و کار، فضای مساعد و امن سرمایه‌گذاری، وجود تقاضا و بازار کار مناسب، فرهنگ مناسب و بهره‌وری نیروی کار، ریسک‌پذیری و نظام اداری تسهیل‌گر و کارآمد را از دیگر محورهای تحول در راستای ایجاد اشتغال عنوان کرد.

وی با بیان اینکه پول یکی از منابع اشتغال است، بیان کرد: منابع بانکی تنها تأمین کننده منابع مورد نیاز برای اشتغال نیستند و در این میان آورده مردم نیز بسیار مهم است.

اجرای طرح کاروزی به شدت از سوی وزارت تعاون دنبال می‌شود

معاون کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به برنامه‌های این وزارت در راستای ایجاد اشتغال در کشور اشاره کرد و گفت: نخستین مسئله‌ای که در این وزارت دنبال می‌شود، تعریف سیاست‌های اعتباری مطلوب برای بنگاه‌های کوچک و متوسط است.

طایی اضافه کرد: در همین راستا تلاش می‌شود مشاغل خانگی خرد و کوچک ساماندهی و در چارچوب بنگاه‌های پشتیبان به کار خود ادامه دهند تا بتوانند در بازار نهاده‌ها به خوبی حضور یابند.

وی با اشاره به اینکه بعضی از واردات واحدهای تولیدی کشور را تحت تأثیر قرار داده است، عنوان کرد: کاهش محدودیت‌های تولید یکی دیگر از کارهای دنبال شده در راستای ایجاد هرچه بیشتر اشتغال در کشور بوده و تلاش می‌شود موانع بر سر راه تولید را رفع کنیم.

معاون کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انتقاد از اینکه در حال حاضر بین کارجو و کارفرما تطبیقی داده نمی‌شود، عنوان کرد: وجود کاریابی‌ها در این زمینه بسیار مهم هستند که این کاریابی‌ها توانایی‌های کارجو و خواسته کارفرما را با یکدیگر تطبیق می‌دهند.

طایی ارائه وجود اداره شده و تأمین بخشی از یارانه سود کارمزد تسهیلات بانکی برای بعضی از طرح‌های اقتصادی، توانمندسازی و رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی شرکت‌های نوپا از طریق تقویت و توسعه مراکز مشاوره کارآفرینی، طراحی و تدوین ساز و کار اجرایی ایجاد و گسترش مشاغل عمومی و طرح تأمین مالی خرد با رویکرد بانکداری پیوندی برای مناطق روستایی را از دیگر برنامه‌های این وزارت عنوان کرد.

وجود ۲۱.۵ میلیون نیروی شاغل در کشور

وی ادامه داد: اجرای طرح کارورزی یکی از طرح‌هایی است که به شدت در کشور دنبال می‌شود تا از این طریق بتوان دانشجو را به یک نیروی کارآمد تبدیل کرد.

معاون کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در حال حاضر حدود ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار نیروی شاغل در کشور وجود دارد که در فعالیت‌های اقتصادی و در بنگاه‌های مختلف خرد و کوچک مشغول به کار هستند.