رقابت ۳ تکواندوکار قم در مرحله دوم انتخابی تیم ملی

محمد جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم ملی تکواندوی نوجوانان پسر که دور نخست تمرینات آماده سازی خود را برای حضور در هشتمین دوره مسابقات قهرمانی آسیایی نوجوانان با ۲۶ تکواندوکار پیگیری می‌‌کند، روز جمعه انتخابی مرحله دوم را به میزبانی خانه تکواندو پشت سر خواهد گذاشت.

وی افزود: پس از برگزاری مرحله انتخابی مسابقات تیم ملی تکواندو برخی از هوگوپوشان از جمع اردونشینان جدا شده و نفرات بر‌تر به اردوی بعدی راه یابند اما تکواندوکاران قمی بخت زیادی برای حضور در ترکیب نهایی تیم ملی دارند.

رئیس هیئت تکواندوی استان قم گفت: در این رقابت‌ها علی چهره‌قانی از قم به عنوان بر‌ترین تکواندوکار وزن دوم، علی بختیاری به عنوان قهرمان وزن هفتم کشور و نفر دوم انتخابی نخست تیم ملی به مصاف حریفان خود می‌روند.

جمشیدی بیان داشت: محمد صفایی به عنوان دارنده مدال برنز پیکارهای قهرمانی کشور و نفر نخست انتخابی مرحله قبل دیگر عضو تیم تکواندوی استان قم در رقابت‌های انتخابی تیم ملی به شمار می‌رود.

وی عنوان کرد: در حال حاضر هدایت تیم ملی تکواندوی نوجوانان کشورمان برعهده محمدرضا زوار است و وحید عبداللهی، محمدرضا یاری و روح الله رضاپور از قم همکاران وی در کادر فنی محسوب می‌شوند.

رئیس هیئت تکواندوی استان قم تصریح کرد: هشتمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا ۲۲ تا ۲۵ فروردین‌ماه ۱۳۹۴ به میزبانی چین تایپه برگزار خواهد شد و تیم اعزامی کشورمان در حالی راهی این مسابقات می‌شود که بخت حضور قمی‌ها در تیم ملی بسیار بالا تخمین زده می‌شود.