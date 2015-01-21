مستند " سه سنجاقک" به جشنواره فجر راه یافت/ سطح جشنواره «وارش» بالاست

به گزارش خبرنگار مهر، دلاور دوستانیان از فیلمسازان جوان که با فیلم مستند «سه سنجاقک» در هشتمین جشنواره وارش حضور یافته است بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه این جشنواره، با اشاره به اینکه نسخه نهایی این اثر ۷۰ دقیقه است که به جشنواره فیلم فجر امسال راه یافته است، گفت: فیلم سه سنجاقک مربوط به داستان سه سنجاقک با رنگ‌های سبز، زرد و سیاه است که به صورت موازی برای هر یک از آنها داستانی پیش می‌آید.

دوستانیان ادامه داد: این اثر با لنزها و ابزار ابداعی خودم ساخته شده و تصاویر آن فرقی با فیلم‌های خارجی ندارد.

وی با بیان اینکه وارش نخستین جشنواره‌ای است که دست‌اندرکاران آن برای فیلمسازان احترام قائل هستند، افزود: این جشنواره در سطح بالایی برگزار شده چون اکثر فیلم‌هایی که به نمایش درآمد کار فیلمسازان شاخص کشور است.

این فیلمساز شرکت کننده در جشنواره وارش گفت: از میان ۳۰ اثر راه یافته به بخش مستند، حداقل ۱۰ اثر لایق دریافت جایزه جشنواره هستند.

رضا فهیمی دیگر فیلمساز شرکت کننده در هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه وارش، نیز اظهار کرد: فیلم «کودکان ابری» که به بخش صلح و دوستی این جشنواره راه یافته، سومین اثر من است.

وی گفت: داستان این فیلم مربوط به دو پسربچه دانش‌آموز روستایی را روایت می‌کند که برای چیزهایی که هیچ‌وقت به دستشان نمی‌رسد دعوا می‌کنند و در نهایت طی یک اتفاق، همه نداشته‌هایشان را با هم تقسیم می‌کنند.

این فیلمساز با بیان اینکه فیلم «کودکان ابری» تندیس زرین بهترین کارگردانی را در جشنواره فیلم تهران کسب کرده است، افزود: این فیلم جوایز زیادی را در جشنواره‌های مختلف کسب کرده و در وارش هم امیدوار به کسب جایزه هستم.

فهیمی با اشاره به اینکه برگزاری جشنواره کار سخت و پرزحمتی است، تصریح کرد: هشتمین دوره از جشنواره وارش، شروع خوبی داشته و مطمئن هستم این جشنواره در آینده جزو جشنواره‌های الف کشور محسوب می‌شود.

جشنواره بین المللی فیلم وارش از روز دوشنبه آغاز شد و تا شامگاه پنجشنبه ادامه دارد.