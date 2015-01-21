به گزارش خبرنگار مهر، حمید درخشان که پس از پیروزی 2 بر صفر عصر امروز چهارشنبه تیم فوتبال پرسپولیس برابر شهرداری تبریز به خبرنگاران گفتگو می کرد در مورد برگزاری این دیدار تدارکاتی گفت: ما یک دوره بدنسازی سنگین را پشت سرگذاشتیم و برای اینکه بدن بازیکنان به شرایط مطلوب برگردد نیاز به برگزاری دیدارهای تدارکاتی داریم تا بتوانیم شرایط آمادگی بازیکنان را به حالت مسابقه برسانیم.

وی در توضیح دلیل کناره گیری حسین عبدی از کادر فنی سرخپوشان گفت: این را از شما می شنوم و تا امروز صحبتی در این مورد با بنده نشده است. ما کسی را به زود به پرسپولیس نیاورده ایم و اگر علاقه ندارند در این تیم بمانند مانع رفتن شان نمی شویم. با این حال دلیل کناره گیری ایشان را نمی دانم و کسی هم در این مورد صحبتی با من نداشته است.

درخشان در پاسخ به این پرسش که آیا بین شما و حسین عبدی مشکلی بوجود آمده که وی امروز به باشگاه رفته و اعلام استعفا کرده است گفت: خیر هیچ مشکلی بین ما وجود ندارد. شاید ایشان به خاطر مشکلات و کار شخصی در تمرینات شرکت نکرده است. ما مشکلی با هم نداریم و اگر ایشان در تمرینات دور روز اخیر حضور نداشته با هماهنگی بوده و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در مورد اینکه ممکن است به جای وی یک مربی دیگر به کادر فنی اضافه شود گفت: این احتمال وجود دارد که اگر ایشان نخواهد با پرسپولیس همکاری کنند یک مربی خارجی را به کادر فنی اضافه کنیم.

حمید درخشان در مورد درگیری لفظی که بین پیام صادقیان و مهرداد کفشگری به خاطر زدن ضربه پنالتی بوجود آمده بود گفت: در تمرین همه می خواهند پنالتی بزنند و این بحث ها طبیعی است اما در بازیهای رسمی همه از زدن ضربه پنالتی طفره می روند. در مجموعه مشکلی بین این دو بازیکن وجود ندارد.

سرمربی سرخپوشان تهرانی در مورد بازیکنان جدید این تیم نیز گفت: به هر حال هر بازیکن جدیدی نیاز به زمان دارد تا بتواند خودش را با سایر بازیکنان هماهنگ کند. ما باید به آنها فرصت بدهیم تا بتوانند با شرایط هماهنگ شوند. البته بازیکنان مد نظر ما باید علاوه بر پشت سرگذاشتن تست های پزشکی در تمرینات هم حضور پیدا کنند تا مورد ارزیابی کامل قرار بگیرند.