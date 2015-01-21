دهیاران روستایی کشور ساماندهی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن كوشش تبار عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در رابطه ساماندهي دهياران كشور گفت: لايحه جامع مديريت روستايي با امضا وزيركشور به دولت داده شده است.

وي تصريح كرد:در آن لايحه پيش بيني شده براساس اختيارات وزارت كشور و براساس آيين نامه تلاش هاي لازم صورت گيردكه ساماندهي جدي درحوزه دهياري ها درقبال دهياران داشته باشيم كه امنيت واطمينان خاطري كه در آنها نيست را مرتفع كنيم.

اين مسئول با بيان اينكه امسال كارهاي خوبي در قبال دهياران صورت گرفته است،بيان كرد:معاونت حقوقي رياست جمهوري پيگير كار هاي دهياران است.

معاون امور دهیاری های سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور به بيمه دهياران كشور اشاره كرد وافزود:دهياران پس از انفصال خدمتشان شامل بيمه بيكاري شده اند.

وي در پايان متذكر شد: دراين لايحه پيش بيني شده است كه موضوع ساماندهي دهياران روستا هاي كشور بصورت جدي حل شود.