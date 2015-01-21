به گزارش خبرنگار مهر، خداداد عزیزی در حاشیه دیدار دوستانه تیم شهرداری تبریز برابر پرسپولیس در جمع خبرنگاران، گفت: اگر در جریان این بازی اعتراض هایی به داوری داشتیم مشکلی نیست و همه چیز گذشته است. پرسپولیس همیشه پرسپولیس است و امیدوارم دو تیم از این بازی دوستانه استفاده لازم را برده باشند.

وی در خصوص دیدار روز جمعه تیم ملی برابر عراق، یادآور شد: به نظرم بازی خیلی سختی در پیش داریم، برخی از آقایان احساساتی صحبت می کنند در حالیکه بازیکنان ما برای بازی با ژاپن انگیزه بیشتری داشتند. عراق تیم سرسختی است و من بازی آسانی برای تیم ملی متصور نیستم.

بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال در خصوص شانس تیم کشورمان برای کسب عنوان در جام ملتها، عنوان کرد: به نظر من در این جام صاحب شانس هستیم، اگر بازی با امارات را در نظر بگیریم 78 درصد توپ در اختیار آنها بود و ما در دقیقه 91 گلزنی کردیم. در بازی با قطر هم شرایطی مشابه داشتیم، به نظر من ما در این تورنمنت شانس داریم ولی از نظر فوتبالی خوب کار نمی کنیم.

عزیزی در خصوص اینکه گفته می شد وی گل سردار آزمون را شانسی تلقی کرده است، توضیح داد: من در برنامه تلویزیونی تنها نظرم را مطرح کردم و گفتم امیدوارم سردار آن توپ را شانسی استپ نکرده باشد که حالا بازتاب خوبی ظاهرا نداشت اما به هر صورت من نظرم را گفتم و کاری به برداشت دیگران ندارم.