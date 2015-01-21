هنرمندان استان قزوین به کمپینگ عشاق پیامبر اکرم(ص) می پیوندند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی احمدی روز چهارشنبه در جلسه شورای اطلاع رسانی قزوین که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: توهین به پیامبر اکرم(ص) را بشدت محکوم می کنیم و هنرمندان استان قزوین در یک مراسم معنوی و محتوایی با پیوستن به کمپینگ عشاق پیامبر مهربانی، عشق و ارادت خود را به مقدسات دینی و ائمه اعلام و جوشش غرور ملی، دینی و مذهبی را به جهانیان نشان خواهند داد.

سرودهای انقلابی در قزوین بازخوانی می شود

احمدی گفت: بازخوانی سرودهای انقلابی، اجرای برنامه های فرهنگی، هنری، حضور هنرمندان در راهپیمایی ۲۲ بهمن، جشنواره نماز و نیایش و فیلم فجر از مهمترین برنامه های دهه مبارک فجر در استان است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین یادآورشد: به مناسبت دهه فجر جشنواره نماز و نیایش، فیلم فجر، محفل انس با قرآن، جشن انقلاب با حضور خانواده هنرمندان، مسابقه کتابخوانی با مشارکت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، بازخوانی سرودهای انقلاب و اجرای برنامه های فرهنگی و هنری پیش بینی شده که اجرایی خواهد شد.

وی بیان کرد: در روز ۲۲ بهمن نیز همه هنرمندان با اراده ای انقلابی در راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن شرکت خواهند کرد و جشن انقلاب را با یاد شهدا و مبارزان این ایام گرامی خواهند داشت.

افتتاح پروژه های هنری در دهه فجر

احمدی گفت: همزمان با دهه مبارک فجر مجتمع های فرهنگی در خرمدشت، معلم کلایه و اقبالیه افتتاح خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یادآورشد: براستی دولت یازدهم مظلوم واقع شده لذا با اطلاع رسانی بموقع و همه جانبه باید رسانه ها مردم را در جریان خدمات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی دولت قرار دهند تا کام مردم در دهه فجر از این خدمات شیرین شود.

وی با ابراز خرسندی از جایگاه کیفی و کمی رسانه های مکتوب، مجازی استان گفت: کسب رتبه دوم رسانه های کشور بیانگر جایگاه ارشمند و مطلوب نشریات و خبرگزاری های استان است که امیدواریم بتوانیم با حمایت و پشتیبانی از خدمات فعالان رسانه ای استان تجلیل کنیم.