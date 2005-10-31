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۹ آبان ۱۳۸۴، ۱۲:۰۶

سرپرست تيم فوتسال علم و ادب خراسان درگفتگو با" مهر":

فوتسال ايران با عدم حمايت روبرو است

فوتسال ايران با عدم حمايت روبرو است

فوتسال بايد مورد حمايت قرارگيرد و ازسوي مسئولين توجه ويژه يا به آن بگردد تا به رشد و تعالي برسد.

علي يارحسيني سرپرست تيم فوتسال علم و ادب خراسان درگفتگو با خبرنگار" مهر" درمشهد با بيان مطلب فوق اظهارداشت: تمام بحث بر سر اين موضوع است كه تيمهاي فوتسال ازحمايت همه جانبه برخوردار نمي باشند ودرخراسان نيز برهمين منوال به طور بايسته و شايسته فوتسال مورد حمايت مسئولين استان قرار نگرفته است.

حسيني در ادامه افزود: كل هزينه هاي تيم علم و ادب را خودمان بدون وجود اسپانسر پرداخت مي كنيم وبراي سالن تمرين نيزبايد پول بپردازيم و اين مساله با توجه به اينكه تنها نماينده استان درمسابقات مي باشيم جاي بحث دارد.

وي خاطرنشان كرد: ازمسئولين استاني انتظارتوجه ومساعدت بيشتر داريم تا بتوانيم با مرتفع شدن مشكلات تيم، درنيم فصل دوم با قدرت وهماهنگي بيشتر اين تيم را به مسابقات ليگ برتربرسانيم.

وي درپايان گفت: تيم علم و ادب درحال حاضر دركل كشورطرفدار دارد وطرفداران مشهدي اين تيم نيز بعنوان طرفداران نمونه در كل كشورمطرح هستند، آنها ازهر لحاظ الگويي براي تماشاگران ديگرمي باشند، پس تيم كه توانسته درسطح كشوري نگاه ها را به خود معطوف كند، چرا نبايد در استان خود مورد توجه ويژه قرارگيرد.

کد مطلب 247121

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