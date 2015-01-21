واکنش آمریکا به سفر وزیر دفاع روسیه به ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، مقامات آمریکایی در حال بررسی و مطالعه اطلاعات مربوط به سفر «سرگئی شویگو» وزیر دفاع روسیه به ایران هستند.

بنا بر این گزارش، آمریکا پیش از سفر وزیر دفاع روسیه به ایران به روسیه هشدار داده بود که تحویل سامانه های ضد هوایی اس-300 به ایران امری غیرقابل پذیرش خواهد بود.

این خبر را یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا که خواست نامش فاش نشود اعلام کرد.

وی گفت: آمریکا پیشتر به فروش سامانه ضدهوایی اس 300 به ایران معترض بوده و این اعتراض ها همچنان به قوت خود باقیست.

در پی دیدار وزیر دفاع روسیه از تهران منابع روسی از احتمال تحویل سامانه ضد هوایی اس 300 به ایران توسط روسیه خبر دادند. روسیه قبلا تحت فشارهای غرب و آمریکا از تحویل این سامانه به ایران خودداری کرده بود.