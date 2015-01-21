  1. استانها
  2. فارس
۱ بهمن ۱۳۹۳، ۱۷:۳۶

فیاض پور به مهر مطرح کرد:

زلزله شیراز هیچگونه خسارتی به همراه نداشته است

زلزله شیراز هیچگونه خسارتی به همراه نداشته است

شیراز – مدیر کل بحران استانداری فارس گفت: زمین لرزه شیراز هیچگونه خسارتی به همراه نداشته است.

حسن فیاض پور در گفتگو با خبرنگار مهر، مطرح کرد: زمین لرزه 3.2 ریشتر در شیراز بوده که خوشبختانه هیچگونه خسارتی به همراه نداشته است.

مدیر کل بحران استانداری فارس ادامه داد: این زمین لرزه در فاصله 16 کیلومتری شهر شیراز در عمق هفت کیلومتری بوده است.

وی تاکید کرد: با آمادگی و هماهنگی مناسبی که میان تمامی دستگاه های استان فارس وجود دارد توانایی رویا رویی با هرگونه حادثه ای در استان فارس وجود دارد.

فیاض پور تصریح کرد: خوشبختانه برنامه ریزی و پیش بینی های لازم برای مواقع بحرانی در استان فارس وجود دارد و جای هیچگونه نگرانی برای مردم نیست.

کد مطلب 2471211

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها