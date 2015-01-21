زلزله شیراز هیچگونه خسارتی به همراه نداشته است

حسن فیاض پور در گفتگو با خبرنگار مهر، مطرح کرد: زمین لرزه 3.2 ریشتر در شیراز بوده که خوشبختانه هیچگونه خسارتی به همراه نداشته است.
مدیر کل بحران استانداری فارس ادامه داد: این زمین لرزه در فاصله 16 کیلومتری شهر شیراز در عمق هفت کیلومتری بوده است.
وی تاکید کرد: با آمادگی و هماهنگی مناسبی که میان تمامی دستگاه های استان فارس وجود دارد توانایی رویا رویی با هرگونه حادثه ای در استان فارس وجود دارد.
فیاض پور تصریح کرد: خوشبختانه برنامه ریزی و پیش بینی های لازم برای مواقع بحرانی در استان فارس وجود دارد و جای هیچگونه نگرانی برای مردم نیست.
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