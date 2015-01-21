به گزارش خبرنگار مهر، احمد علی کیخا در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل جدید محیط زیست استان ایلام گفت: باید مردم بدانند که توسعه همراه با نابودی گونه‌های جانوری و تخریب عرصه‌های طبیعی به هیچ دردی نمی‌خورد، ما هم خواهان تغییر هستیم اما به هر قیمتی نباید این اتفاق بیفتد.

وی با اشاره به اصل ۱۵۰ قانون اساسی در رابطه با حفظ محیط زیست گفت: حفظ محیط زیست وظیفه همگانی است و مسئولان ارشد کشور و استان باید طوری در مورد توسعه برنامه‌ریزی کنند که محیط‌زیست برای همیشه نابود نشود.

این مسئول اظهار داشت: سازمان محیط زیست مجری اجرای اصل ۵۰ قانون اساس بوده در این راستی وظیفه خود می‌داند از هرگونه آلودگی زیست‌محیطی و خسارت جبران‌ناپذیر به عرصه‌های طبیعی و زیستی جلوگیری کند و این برای ما یک تکلیف جدی است.

کیخا افزود: بر اساس مطالعات بين‌المللي كه در سال ۲۰۱۳ صورت گرفت، مشخص شد كه وضعيت زيست محيطي ايران در مديريت اكوسيستم‌هاي آبي شامل تالاب‌ها، سواحل، رودخانه‌ها و آب‌هاي زيرزميني در بين ۱۳۲ كشور در رتبه ۱۳۰ است.

این مسئول گفت: براي حفاظت از محيط زيست، فرصتي براي آزمون و خطا نيست و نبايد به گونه‌اي فعاليت كرد كه فرصت سوزي شود چراکه اگر سخت‌گیری‌های محیط‌زیست نباشد قطعا تخریب‌ها بیشتر می‌شود و دیگر اثری از محیط زیست نمی‌ماند.

وی با اشاره به اينكه حفاظت محيط زيست به معناي مقابله و تعطيلي واحدهاي صنعتي نيست، بیان داشت: واحدهاي صنعتي اگر خواستار توسعه هستند، بايد براي حفاظت از محيط زيست هم تلاش كنند.

در این مراسم از زحمات غلامحسین کاظمی تقدیر و مازیار سلیمان‌نژاد به‌ عنوان مدیرکل جدید حفاظت از محیط‌زیست معرفی شد.