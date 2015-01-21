سخنگوی شرکت ملی نفت لیبی روز سه شنبه اعلام کرد که یک مقام ارشد نفتی این کشور از روز پنجشنبه ناپدید شده است که احتمال می رود ربوده شده باشد.

ضرر شدید صنایع عربستان از کاهش قیمت نفت

فعالان آمریکایی هم‌زمان با سالروز تولد "مارتین لوترکینگ" در اعتراض به بی‌عدالتی، خشونت، تبعیض نژادی و افزایش فقر در آمریکا تظاهرات کردند.

کاریکاتوری با موضوع 43 دانشجویی که در مکزیک کشته شده اند.

مقامات عربستان سعودی به دلیل محکومیت حمله به دفتر مجله فرانسوی «شارلی ابدو» و شلاق زدن همزمان یک وبلاگ نویس سعودی، به شدت تحت فشار افکار عمومی قرار گرفته اند.

افزایش محبوبیت «اولاند» و کاهش محبوبیت «سارکوزی» پس از ترور های اخیر در پاریس

نخستین سفر نمایندگان کنگره آمریکا به کوبا؛ شش تن از نمایندگان دموکرات کنگره آمریکا به منظور از سرگیری روابط سیاسی دو جانبه وارد «هاوانا» شدند.

شایعه فروپاشی یورو در اتحادیه اروپا

صلح از نگاهی دیگر!