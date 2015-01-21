  1. مجله مهر
  2. مهرکارتون
۱ بهمن ۱۳۹۳، ۱۸:۲۴

شایعه فروپاشی یورو در اتحادیه اروپا

شایعه فروپاشی یورو در اتحادیه اروپا

کاریکاتورهای امروز بیشتر پیرامون موضوعات ربوده شدن یکی از مقامات نفتی لیبی، شلاق زدن وبلاگ نویس سعودی، روابط بین آمریکا و کوبا و اعتراضات فعالان آمریکایی نسبت به فقر در این کشور می‌باشد.

کاریکاتور

سخنگوی شرکت ملی نفت لیبی روز سه شنبه اعلام کرد که یک مقام ارشد نفتی این کشور از روز پنجشنبه ناپدید شده است که احتمال می رود ربوده شده باشد.

کاریکاتور

ضرر شدید صنایع عربستان از کاهش قیمت نفت

کاریکاتور

فعالان آمریکایی هم‌زمان با سالروز تولد "مارتین لوترکینگ" در اعتراض به بی‌عدالتی، خشونت، تبعیض نژادی و افزایش فقر در آمریکا تظاهرات کردند.

کاریکاتور

کاریکاتوری با موضوع 43 دانشجویی که در مکزیک کشته شده اند.

کاریکاتور

مقامات عربستان سعودی به دلیل محکومیت حمله به دفتر مجله فرانسوی «شارلی ابدو» و شلاق زدن همزمان یک وبلاگ نویس سعودی، به شدت تحت فشار افکار عمومی قرار گرفته اند.

کاریکاتور

افزایش محبوبیت «اولاند» و کاهش محبوبیت «سارکوزی» پس از ترور های اخیر در پاریس

کاریکاتور

نخستین سفر نمایندگان کنگره آمریکا به کوبا؛ شش تن از نمایندگان دموکرات کنگره آمریکا به منظور از سرگیری روابط سیاسی دو جانبه وارد «هاوانا» شدند.

کاریکاتور

شایعه فروپاشی یورو در اتحادیه اروپا

کاریکاتور

صلح از نگاهی دیگر!

کد مطلب 2471218

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها