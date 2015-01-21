مدیران و فرمانداران قزوین دستاوردهای انقلاب را در رسانه ها منعکس کنند

به گزارش خبرنگار مهر، هادی صادق دقیقی روز چهارشنبه در جلسه شورای اطلاع رسانی استان که در استانداری قزوین برگزار شد گفت:از مدیران دستگاههای اجرایی، فرمانداران انتظار داریم ضمن حضور در مناطق روستایی و بخش های خود برای افتتاح پروژه های دهه فجر برنامه ریزی مناسب داشته باشند.

دقیقی بیان کرد: در ایام دهه فجر استاندار با سفر به شهرستانها برحی پروژه ها را افتتاح خواهند کرد اما فرمانداران لازم است باتمرکز برنامه ها به گونه ای عمل کنند تا همه طرح ها به صورت متمرکز در یک مکان به صورت نمادین افتتاح شود تا فرصت بیشتری برای دیدار با مردم مناطق هم فراهم شود.

دبیر شورای اطلاع رسانی استان یادآورشد:نشست خبری استاندار، دیدار مردمی مسئولان،بیان دستاوردهای دهه فجر،تجمیع پروژه ها، محور بودن مساجد در کارها، دیداربا خانواده شهدا و ایثارگران از تاکیدات جدی استاندار محترم است که امیدواریم مورد توجه مدیران قرار گیرد.

وی اضافه کرد:برنامه ریزی مناسب برای شرکت در راهپیمایی توسط شورای هماهنگی، فضاسازی شهرها توسط شهرداری ها، هماهنگی خانه مطبوعات برای حضور پر رنگ رسانه ها در برنامه های دهه فجر از دیگر مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

فرمانداران از آمادگی شهرستانها در دهه فجر خبردادند

ایرج حیدری فرماندار تاکستان در این نشست گفت: بازگو کردن خدمات دولت از وظایف مسئولان است و فرمانداران وظیفه دارند با استفاده از ظرفیت رسانه های گروهی استان در این زمینه پر رنگ عمل کنند تا در حق دولت جفا نشود.

حیدری بیان کرد: همه وظیفه داریم نسل جوان را با دستاوردهای انقلاب و نظام اسلامی که با تلاش همه جانبه مردم و مسئولان بدست آمده آشنا کنیم و دهه فجر بهترین فرصت در این زمینه است که باید بخوبی از آن استفاده کنیم.

وی تصریح کرد: ۲۲ بهمن روز جشن ملی است و در کنار برگزاری جشن های باشکوه و افتتاح پروژه ها امیدواریم بتوانیم مردم را با ارائه خدمات رفاهی شاد کنیم.

حیدری از افتتاح کلانتری ۱۲ و ساختمان پلیس راهوار به عنوان طرح های آماده افتتاح در دهه فجر در تاکستان یاد کرد.

ارسلان قاسمی فرماندار بوئدین زهرا نیز گفت: با تشکیل کمیته های شهرستانی در شهر و روستا زمینه برنامه ریزی برای اجرای فعالیتهای فرهنگی در دهه فجر در این شهرستان

فراهم شده است.

قاسمی گفت: اگر بتوانیم کارهای انجام شده در دولت جدی از جمله کاهش تورم، سیالست داخلی و تقویت مناسبات خارجی و رشد اقتصادی را بخوبی برای مردم بازگو کنیم بخشی از مظلومیت دولت را کاهش داده ایم.

وی یادآورشد: سخنرانان برنامه های دهه فجر باید در تریبونهایی که در اختیار آنها قرار می گیرد مطالح نظام و مردم را در نظر بگیرند و از بیان مطالب تفرقه آمیز که به وحدت عمومی آسیب می زند جدا خودداری کنند.

جواد موسوی فرماندار آوج هم گفت: باید برگزاری جشنها از دولتی بودن خارج شده و مردمی شود که در این راستا مانند جشنهای نیمه شعبان خود مردم با علاقه وارد کار شده و کار را انجام دهند.

بغدادی معاون فرماندار آبیک هم گفت: در ۱۲ بهمن یادواره شهدای آبیک بزرگزار خواهد شد که در این زمینه اطلاع رسانی مناسب درشهر صورت گرفته است.

عبدالعظیم موسوی رئیس خانه مطبوعات استان قزوین هم اظهارداشت: در دهه فجر لازم است در رسانه های دیدار و شنیداری و مکتوب افراد صاحب نظر و تحلیل گر حضور یافته و دستاوردهای انقلاب را تشریح کنند.

وی بیان کرد: برگزاری جلسالت گفتگو و مباحثه حتی با منتقدین می تواند روشنگر واقعیت های ارزشمند انقلاب باشد و شک و شبهه برخی را برطرف کند و جوانان با این روش بهتر با حقایق انقلاب آشنا می شوند.

موسوی تصریح کرد: وقتی دشمنان با ساختن فیلم های تبلیغاتی درصد آسیب زدن به ارزشها هستند و در جوانان تردید ایجاد می کنند ما نیز باید از رسانه های خود بخوبی برای رئوشنگری و آگاه سازی جوانان استفاده کنیم و از غافله عقب نمانیم.

نماینده سپاه استان هم اظهارداشت: در شرایطی که دشمن تلاش می کند با بیان آمارهای غلط اذهان جوانان را نسبت به انقلاب بدبین کند ما وظیفه داریم تا با طرح دیدگاههای امام در حوزه استکبار ستیزی ماهیت دشمن را بخوبی آشکار کنیم.

وی افزود: بیان موفقیت نظام اسلامی در انرژِی های نو، نانو، علم وتکنولوژی، صنعت، ساخت سد و نیروگاه و پزشکی میتواند ذهن جامعه را روشن کرده و با حقایق بیشتر آشنا کند.