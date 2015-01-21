به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه پیام نور استان بوشهر بعد از ظهر چهارشنبه در گردهمایی مدیران و اساتید بسیجی سازمان مرکزی دانشگاه پیامنور در بوشهر اظهار داشت: اساتید دانشگاه باید همواره با کسب اخلاق حرفهای در راستای توسعه علم و دانش گام بردارند تا دانشگاهها خروجی بهتری داشته باشند.
اسحاق جلالیان با تاکید بر اینکه اساتید دانشگاه باید به سجایای اخلاقی تجهیز شوند، اذعان داشت: استان بوشهر دارای سابقه طولانی در عرصه مذهبی است و علمای این استان همواره زبانزد بودهاند.
وی ایجاد رضایتمندی در نیروی انسانی و در نهایت مشتریان در جامعه را بسیار مهم توصیف کرد و افزود: بیش از 800 هزار دانشجو هم اکنون در دانشگاه پیام نور مشغول به تحصیل هستند که 25 درصد از بار علمی آموزش علمی کشور را شامل میشود.
رئیس دانشگاه پیام نور استان بوشهر با اشاره به برنامههای دانشگاه پیام نور برای افزایش رضایتمندیهای داشجویان، تصریح کرد: برگزاری این کارگاهها میتواند نقش بسیار مهمی در دستیابی به اهداف مورد نظر داشته باشند.
وی با بیان اینکه کارگاه دو روزه آموزشی اخلاق حرفهای ویژه اساتید بسیجی دانشگاه پیام نور در بوشهر با محوریت اخلاق حرفهای در حال برگزاری است، اضافه کرد: پرورش شخصیت و فضایل انسانی اساتید و دانشجویان باید در دانشگاهها به خوبی مورد توجه قرار بگیرد.
شایان ذکر است که گردهمایی دو روزه مدیران، معاونان و اساتید بسیجی سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور با موضوع اخلاق حرفهای در عرصههای مختلف از امروز در بوشهر آغاز شد.
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