به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی رشیدی عصر چهارشنبه در حاشیه نشست با مسئولان دشتی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مشکل آلایندگی تاسیسات گاز زرگری این شهرستان اظهار داشت: موضوعی که اخیرا در برخی از سایتها منتشر شده مبنی بر اینکه این تاسیسات روزانه هزاران تن مواد سمی و آلاینده تولید که برای سلامتی مردم منطقه بسیارخطرناک و مضر است، واقعیت ندارد.

وی افزود: با توجه به اینکه این ایستگاه در امتداد انتقال گاز ترش از عسلویه به آقاجاری قرار دارد ولی هنوز به مرحله بهره برداری نرسیده است.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان دشتی بیان کرد: بر اساس بررسی های به عمل آمده گاز در لوله ها تزریق نشده همچنین بر اساس تعهد اداره گاز هر گونه بهره برداری و یا شستشوی مسیر انتقال می‌بایست بر اساس اخذ مجوز از اداره محیط زیست صورت گیرد.

رشیدی خاطرنشان کرد: تاکنون در خصوص انتشار گاز H2S در منطقه هیچ گونه گزارش و یا شکایتی به این اداره ارائه نشده است و در صورت اعلام شکایت مستند این اداره برابر ضوابط و مقررات از طریق مراجع قضای پیگیری خواهد کرد.