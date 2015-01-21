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۱ بهمن ۱۳۹۳، ۱۸:۲۳

محمد زادمهر:

اطلاعاتم از پرسپولیس بیشتر از سایر اعضای هیات مدیره است

اطلاعاتم از پرسپولیس بیشتر از سایر اعضای هیات مدیره است

عضو هیات مدیره باشگاه پرسپولیس گفت: در سفری که بودم فرصت مطالعه و بررسی بیشتری نسبت به مسائل باشگاه داشتم و به همین خاطر اطلاعاتم از سایر اعضای هیات مدیره بیشتر است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد زادمهر که به تازگی از سفر آمریکا بازگشته است در حاشیه دیدار عصر چهارشنبه پرسپولیس و شهرداری تبریز گفت: درست است که بنده در جلسات هیات مدیره پرسپولیس حضور فیزیکی نداشتم اما فراموش نکنید که ما در عصر ارتباطات هستیم و دیگر نیاز به حضور فیزیکی در یک نشست نیست و از طریق وسایل ارتباطی در ریز مسائل و اتفاقات باشگاه و تصمیمات هیات مدیره قرار داشتم.

وی ادامه داد: این را هم باید در نظر بگیرید که وظیفه هیات مدیره این نیست که بر سر تمرینات حضور پیدا کند یا همیشه حضور فیزیکی در باشگاه داشته باشد. هیات مدیره وظیفه سیاست گذاری کلی و تعیین خط مشی باشگاه را برعهده دارد و مدیرعامل امور را پیگیری می کند.

عضو هیات مدیره پرسپولیس تاکید کرد: اتفاقا این سفر فرصت مناسبی در اختیار بنده قرارداد تا بیشتر در مورد پرسپولیس مطالعه کنم. از آنجایی که در این سفر فرصت داشتم سایت ها و رسانه ها را به خوبی مطالعه کردم و بیشتر از سایر اعضای هیات مدیره در جریان اتفافات باشگاه بودم.

کد مطلب 2471231

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