۱۳ میلیارد تومان اعتبارات ماده ۱۸۰ به خراسان جنوبی اختصاص یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، علی رضایی بعد از ظهر چهارشنبه در شورای برنامه‌ریزی و توسعه خراسان جنوبی اظهارکرد: ماده ۱۸۰ با موضوع استفاده متوازن از امکانات، رفع تبعیض و ارتقای شاخص‌های برخورداری شهرستان‌ها به نسبت کشوری در قانون برنامه پنجم توسعه مطرح شده است.

وی با اشاره به نحوه تخصیص اعتبارات ماده ۱۸۰، تصریح کرد: در تخصیص این اعتبارات سال پایه سال ۸۹ درنظر گرفته شده و دو درصد از بودجه عمومی دولت به این موضوع اختصاص داده شده است.

معاون برنامه‌ریزی و اشتغال استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه عملیات تخصیص این اعتبار به صورتی است که هر سال باید ۱۰ درصد شاخص‌های شهرستان‌ها به شاخص کشوری نزدیک شود، گفت: دو نوع اعتبار ملی و استانی برای ماده ۱۸۰ در نظر گرفته شده است.

رضایی با بیان اینکه اعتبارات ملی ماده ۱۸۰ در قالب ۱۸۰ پروژه است، عنوان کرد: کمیته‌های شهرستان‌ها مباحث پروژه‌ها را بر اساس دستورالعمل ابلاغی احصاء کرده و پس از تایید وزارت کشور این اعتبارات ابلاغ و تخصیص داده شده که مبلغ آن ۸۲ میلیارد تومان بوده است.

وی به اعتبارات استانی ماده ۱۸۰ اشاره کرد و گفت: دستورالعمل نحوه توزیع این اعتبار از سوی وزارتخانه ابلاغ و ۲۴ شاخص برای آن تعیین شده است.

معاون برنامه‌ریزی و اشتغال استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه حدود ۵۳۹ میلیارد تومان اعتبار نیاز است تا ۲۴ شاخص تعیین شده در استان را به متوسط کشوری برسانیم، عنوان کرد: این در حالی است که تاکنون مبلغ ۱۳ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان از اعتبار استانی ماده ۱۸۰ تخصیص یافته است.

رضایی با اشاره به اینکه از این مبلغ ۵۶۰ میلیون تومان برای احداث و تکمیل مدارس و دو میلیارد و ۶۵ میلیون تومان برای یکپارچه‌سازی و تجهیز و نوسازی در نظر گرفته شده است، بیان کرد: همچنین مبلغ یک‌میلیارد و ۹۴۵ میلیون تومان برای تامین آب آشامیدنی روستاها، ۲۷۱ میلیون تومان برای اصلاح شبکه‌ آب آشامیدنی شهری، ۹۴۲ میلیون تومان برای اصلاح شبکه‌ آب آشامیدنی روستایی، ۳۳۳ میلیون تومان برای افزایش ظرفیت مخازن آب شهری، ۲۴ میلیون تومان برای تامین آب آشامیدنی شهری در نظر گرفته می‌شود.

وی ادامه داد: مبلغ ۶۲۶ میلیون تومان برای احداث و تکمیل مراکز فرهنگی، ۶۰۳ میلیون تومان برای احداث و تکمیل فضاهای ورزشی، ۲۶۶ میلیون تومان برای اجرای طرح هادی روستایی، پنج میلیارد و ۱۵۳ میلیون تومان برای احداث و روکش راه‌های روستایی، ۱۳۲ میلیون تومان نیز برای تامین زیرساخت‌ شرکت‌ها و ۱۵۵ میلیون تومان برای احداث و تکمیل مراکز بهداشتی در نظر گرفته شده است.

گفتنی است در این جلسه نحوه توزیع اعتبارات استانی ماده ۱۸۰ به رأی گذاشته شد که با ۱۵ رأی موافق و چهار رأی مخالف به تصویب رسید.

معاون امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی نیز در این جلسه اظهار داشت: یکی از دغدغه‌های اصلی تمامی استان امروز موضوع اشتغال بوده و این اشتغال زمانی ایجاد می‌شود که بروکراسی اداری کوتاه شود.

همایون نخعی‌نژاد ادامه داد: در همین راستا در کارگروه امور زیربنایی استان بعضی از وظایف به فرمانداری‌ها و کمیته امور فنی شهرستان‌ها تفویض شد که تحقق این امر در کوتاه کردن پروسه اداری بسیار مهم است.

وی اظهار کرد: برای توسعه اشتغال در استان، چاره‌ای نداریم که به مدیران و مسئولان شهرستانی اعتماد کرده و بخشی از کارها را به آن ها تفویض کنیم.