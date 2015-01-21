آیت الله باریک بین منشاء خدمات برحسته ای هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکتابخانه حضرت امیرالمومنین (ع) شهر رشت در سفر به استان عصر چهارشنبه با نماینده مقام معظم رهبری در استان وامام جمعه قزوین دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدارکه مرتضی روزبه استاندار قزوین و ایوب رحیمی معاون سیاسی امنیتی استانداری نیز وی را همراهی می کرد آیت الله سید مجتبی رودباری از علمای شهر رشت و مدیر کتابخانه امیرالمومنین این شهر ضمن خرسندی از دیداربا آیت الله باریک بین گفت: حضرتعالی در تمامی صحنه های این نظام مقدس جمهوری اسلامی حضوری تاثیرگزار داشته اید و منشا بسیاری از کارهای خیر در منطقه هستید.

آیت الله رودباری افزود: کمال، سجایای اخلاقی و صفات پسندیده امام جمعه قزوین زبانزد است و امیدواریم با کسب صحت سلامت همچنان در خدمت حخزوه علمیه و مردم استان باشید.

مدیر کتابخانه امیر المومنین شهر رشت در خصوص جایگاه مدارس علمیه این استان اظهارداشت: قزوین از شهرهای مهم در زمینه مدارس علمیه است و از دیرباز با داشتن این سرمایه ارزشمند از جمله مدرسه سردارین که یکی از مدارس قدیمی این شهر بوده و گذشتگان نیز در آنها تحصیل می کرده اند منشا تربیت علمای دینی بوده است.

آیت الله رودباری تصریح کرد: در این شهر علمای ارزشمندی بوده اند که منشا خدمات فراوانی برای شهر قزوین به خصوص طلاب وروحانیون بوده اند که جای شکرگزاری دارد.

در ادامه مرتضی روزبه استاندار قزوین گفت: آیت الله رودباری یکی از علمای ارزشمند وتاثیرگزار شهر رشت هستند و در حال حاضر در این شهر در ایام سال و حتی زمانهای غیر تحصیل عده زیادی از طلاب وعلاقه مندان به علوم دینی در نزد ایشان به فراگیری دروس حوزوی می پردازند.

استاندار قزوین تصریح کرد:ایشان علاوه بر اینکه امام جماعت مسجدی در شهر رشت هستند ولی مردم به خصوص نوجوانان وجوانان و طلاب علاقه وافری به این شخصیت ارزشمند دارند.

روزبه بیان کرد: علاوه بر مدیریت کتابخانه امیرالمومنین شهر رشت هر روزه عده زیادی از نوجوانان وجوانان و دانش آموز و دانشجو در این مکان حضور یافته و از خدمات فرهنگی بهره می برند.

سپس آیت الله باریک بین ضمن اظهارخرسندی از حضور آیت الله رودباری در استان قزوین گفت: بهتر است در مدت اقامت این عالم زمینه ای فراهم شود تا طلاب وروحانیون بتوانند از مباحث این عالم جلیل القدر استفاده لازم را ببرند.

امام جمعه قزوین برای تمامی علمای اسلام به خصوص آیت الله رودباری که از فضلای ارزشمند و برجسته شهر رشت هستند آرزوی توفیق کرد.

آیت الله سید مجتبی رودباری ازاساتید حوزه علمیه شهر رشت است که از محضر علما و بزرگانی همچون حضرت امام خمینی (ره)، آیت الله گلپایگانی (ره)، آیت الله خویی (ره)، آیت الله حکیم و آیت الله میرزا هاشم آملی کسب فیض کرده است.

بازدید از کتابخانه حضرت امام صادق (ع) حوزه علمیه و مدارس علمیه استان وهمچنین دیدار با طلاب وروحانیون واساتید حوزه های علمیه از دیگر برنامه های آیت الله رودباری در سفر دوروزه به استان قزوین است.