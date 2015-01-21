زبان عامل مهمی برای تفاهم و ارتباط در جهان بحران زده امروز است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گشایش مرکز جدید آموزش زبان آلمانی در تهران با حضور «کلاودیا روت» و «داگمار وورل» نمایندگان پارلمان آلمان، «دانیال برنبک» مدیر عامل اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان و نیز سفیر این کشور در ایران برگزار شد. در ابتدای این مراسم «میکائیل فون اونگرن-اشترنبرگ" ضمن خیرمقدم به مهمانان از تلاش مرکز مدیران و کارکنان موسسه آموزش زبان آلمانی در تهران برای راه اندازی یک مرکز مجهزتر برای فعالیت این مرکز قدردانی کرد.

وی ابراز امیدواری کرد فعالیت مرکز جدید بتواند گام مثبتی در راستای گسترش مناسبات دوستانه دو کشور ایران و آلمان باشد. در ادامه این برنامه «کاودیا روت» نایب رئیس پارلمان آلمان گفت فعالیت های فرهنگی زمینه خوبی برای رشد و ارتقاء مناسبات فرهنگی است. وی گفت زبان ابزاری برای درک و برقراری ارتباط بهتر است و نیز می تواند وسیله ای برای تایید و یا انتقاد باشد.

روت افزود: در جهان امروزی که ما با بحران های بزرگ و تراژیک مواجه هستیم نیاز به درک و مفاهمه بیش از پیش احساس می شود. وی با اشاره به آواره شدن میلیون ها نفر در اثر این بحران ها و پناهنده شدن آنها به کشورهای همسایه تاکید کرد: در چنین جهانی نه تنها نباید دیوارها و موانع جدید ایجاد شود بلکه نیاز بیشتری به درک و تفاهم دیده می شود و در این راه زبان عامل بسیار مهمی است.

این مقام حزب سبز آلمان در بخش دیگری از سخنان خود تلاش سفارت آلمان و کارکنان موسسه آموزش زبان آلمانی در تهران را قابل تقدیر خواند و از این که آشنایی با فرهنگ و زبان آلمانی علاقمندان زیادی در ایران دارد ابراز خرسندی کرد.

همچنین دکتر «راینر بوتس» مدیر موسسه آموزش زبان آلمانی در تهران ضمن تشکر از تمام کسانی که برای راه اندازی مرکز جدید تلاش کردند به ارائه گزارش کوتاهی از فعالیت این مرکز طی چند دهه در ایران پرداخت.

وی با بیان این که بدون همکاری و تلاش دوستان ایرانی و آلمانی امکان فعالیت این مرکز وجود نداشت تاکید کرد اثرگذاری آموزش زبان تنها به چارچوب دستور زبان و کلمات محدود نبوده بلکه در گسترده ای بزرگتر به شناخت و تفاهم فرهنگ ها می انجامد.

دکتر بوتس از یادگیری یک زبان خارجی به عنوان امکانی برای شناخت بهتر فرهنگ خود از طریق مقایسه یاد کرد و گفت از این منظر زبان خارجی می تواند به شناخت بهتر انسان از خویشتن کمک کند. مدیر موسسه آموزش زبان آلمانی در تهران، کارکرد چنین موسساتی را ایجاد پل های ارتباط بین فرهنگی و نزدیکی بیشتر کشورها دانست.

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فریدون ناعمی