به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سید محمدحسن ابوترابیفرد در نشست اعضای مجمع جهانی شهر اسلامی در کمیسیون عمران مجلس با تقدیر از تلاشهای این مجمع برای احیای الگوی شهر اسلامی گفت: مجمع جهانی شهر اسلامی که 58 کشور در آن عضویت دارند با توجه به حضور دو مجموعه وزارت کشور و راه و شهرسازی میتواند راه را برای ارائه یک نقشه جامع و ایجاد شهرهای با الگوی اسلامی هموار کند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اهمیت موضوع احیاء شهرهای اسلامی بر تقویت دبیرخانه مجمع جهانی شهر اسلامی که مسئولیت آن برعهده شهردار قزوین است تاکید کرد و گفت: باید جایگاه ایران در مدیریت ایجاد شهرهای اسلامی در دنیای اسلام تقویت شود.
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جلسات مجمع باید در فواصل زمانی مشخص و منظم برگزار شود، تصریحکرد: مذاکره با شهرداران کلانشهرهای ایران و مشارکت آنها با مجمع جهانی شهر اسلامی میتواند در این خصوص راهگشا و موثر باشد.
ابوترابیفرد تاکیدکرد: با توجه به اینکه مجمع جهانی شهر اسلامی با مرکزیت ایران یک حرکت علمی در راستای تدوین الگوی شهر اسلامی را آغاز کرده است، پیشنهاد میکنیم با استفاده از ظرفیت دانشگاهها به ویژه دانشکدههای هنر و معماری بعد علمی کار تقویت شود.
وی گفت: یکی از حوزههایی که ما دارای سرمایه گران سنگ هستیم حوزه شهرسازی اسلامی است که در این بین استان قزوین با برخورداری از این سبک معماری یک نماد روشن از شهر اسلامی است.
نائب رئیس مجلس با یادآوری اینکه با تهیه یک برنامه مدون و تقسیم کار میتوان به آینده مجمع جهانی شهر اسلامی امیدوار بود، افزود: با توجه به موفقیتها و دستاوردهای شهرداری قزوین در حوزه برخورداری از معماری اسلامی مجمع جهانی شهر اسلامی که مسئولیت آن با شهرداری و شورای اسلامی قزوین است از یک ظرفیت مدیریت و اجرایی خوب و قابل قبول برخوردار است.
ابوترابیفرد با اشاره به اینکه واقعیتهای معماری امروز و مشکلات فرا روی آن باید آسیب شناسی شده و از سوی مجمع واکاوی شود، تصریح کرد: زمانیکه ازروح خراشهای پردیس بازدید شد، به طور دقیق در جریان این مشکلات قرار گرفتیم و متوجه این نکته شدیم که معماری به کار گرفته در این واحدها تا چه اندازه با معماری اسلامی فاصله دارد.
وی ادامه داد: اینکه در وسط بیابان سلولهایی را رو به آسمان ساختهاند به دور از سبک زندگی انسانی است و در این که این خانهها محل آرامش و سکنی خانوادهها باشد اطمینان وجود ندارد و اینگونه ساخت و سازها آسیبهای اجتماعی بسیاری به دنبال دارد که امیدواریم کارشناسان و مدیران مجمع شهر اسلامی معماری و ساخت و سازها را به سمت و سوی صحیح و معقول هدایت کنند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز در این جلسه با یادآوری اینکه مجمع جهانی شهر اسلامی حدود دو سال پیش و در حاشیه کنفرانس سران کشورهای اسلامی تشکیل شد، گفت: با توجه به اعلام آمادگی شهرداری قزوین مسئولیت این مجمع به استان قزوین سپرده شد که امروز در این جلسه گزارشی از عملکرد 20 ماهه مجمع توسط شهردار قزوین که ریاست مجمع را نیز بر عهده دارد ارائه شد.
اجلاس بعدی مجمع جهانی شهر اسلامی در قطر برگزار میشود
سید مهدی هاشمی با اشاره به عضویت 58 کشور اسلامی در مجمع جهانی شهر اسلامی افزود: اولین اجلاس مجمع شهریورماه سال گذشته برگزار شد و اجلاس بعدی که قرار بود در کشور عراق برگزار شود با توجه به مسائل امنیتی عراق این اجلاس در قطر برگزار خواهد شد.
وی تصریح کرد: نگاه ما در خصوص ایجاد شهر اسلامی باید فراملی باشد و با توجه به تشکیل مجمع جهانی شهر اسلامی با محوریت ایران و از این فرصت و ظرفیت به وجود آمده استفاده کنیم و با حرف تنها این کار شدنی نیست بلکه مباحث مالی و تامین بودجههای مورد نیاز یک ضرورت است که امیدواریم در بودجه سال آینده یک ردیف برای این منظور اختصاص داده شود.
هاشمی گفت: هر چند ممکن است اعتباری که در این خصوص در نظر گرفته میشود خیلی قابل توجه نباشد اما اینکه مجمع جهانی شهر اسلامی یک ردیف مستقل داشته باشد در پیشبرد اهداف مجمع بسیار تاثیرگذار خواهد بود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: عضویت وزارت امور خارجه در این مجمع نیست، ثمرات قابل توجهی خواهد داشت و امیدواریم توجه به بحث شهر اسلامی در دستور کار شهرداریها به خصوص کلانشهرها و همچنین شورای عالی شهرسازی قرار گیرد و در هر یک از شهرها یک الگوسازی در رابطه با شهر اسلامی انجام گیرد.
وی تاکید کرد: احیای الگوی اسلامی شهرها و پیگیری مطالبات و فرمایشات مقام معظم رهبری در این خصوص یکی از دغدغههای اصلی نمایندگان در کمیسیون عمران مجلس است که به صورت جدی اقدامات و پیگیریهای لازم در این زمینه را انجام خواهند داد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه به تعداد شهرهای کشور، شهرساز وجود ندارد گفت: تشکیل مجمع جهانی شهر اسلامی با عضویت 58 کشور اسلامی یک فرصت و ظرفیت قابل توجه در خصوص ایجاد الگوی شهر اسلامی است که باید حداکثر استفاده از این فرصت به وجود آمده صورت گیرد.
گفتنی است اعضای مجمع جهانی شهر اسلامی از وزارتخانههای راه و شهرسازی، کشور و سازمانهای میراث فرهنگی و گردشگری و محیط زیست نیز در این نشست پیشنهادات و مطالب مورد نظر خود را ارائه کردند.
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