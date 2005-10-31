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۹ آبان ۱۳۸۴، ۱۰:۳۸

آيا طرح اخير مسئولان فرهنگي استان خراسان اجرا خواهد شد ؟

مجيد نظافت : طرح " خود گرداني جلسات شعر " تنها براي قانونمند كردن فعاليت انجمنهاي شعر مناسب است

مجيد نظافت : طرح " خود گرداني جلسات شعر " تنها براي قانونمند كردن فعاليت انجمنهاي شعر مناسب است

مجيد نظافت - شاعر و دبير شوراي شعر مشهد ، گفت : انجمنهاي شعر و جلسات شعرخواني هيچ هزينه اي براي اداره ارشاد ندارند و اين طرح براي مشخص شدن انجمنهاي فعال ادبي مناسب است .

مجيد نظافت دبير شوراي شعر مشهد در گفت وگو با خبرنگارفرهنگ و ادب مهر در مشهد ، درباره پيشنهاد اداره ارشاد مبني بر خودگرداني جلسات  شعرگفت : اين مساله ، بحث تازه اي نيست چند سال است كه مطرح شده  و هدفش هم ثبت انجمن هاي ادبي و واگذاري امور فرهنگي  و هنري به اهل  فرهنگ وهنر استا تا تصدي دولت در اين موارد كمتر شود .

وي افزود : در اين طرح ،  براي درآمد زايي انجمنها چندين پيشنهاد مطرح شده كه از جمله آنها گرفتن حق عضويت ازاعضاي آنهاست .

اين شاعر با انتقاد  از اين طرح  افزود : كساني كه چنين طرح هاي ناپخته اي را ارائه داده اند ، افرادي هستند كه با وضعيت  هنر و هنرمندان نا آشنايند .

دبير شوراي شعر اظهار داشت :  درحال حاضر ، شاعران و انجمنهاي شعر مستقل هستند و خيلي به اداره  ارشاد وابستگي ندارند .

وي افزود : اداره ارشاد نه تنها تا به حال كمك چنداني به شاعران نكرده كه حتي براي دادن مجوزهاي  لازم درباره انتشار آثارشان  هم سنگ اندازي نموده است .

عضو شوراي شعر در ادامه وضعيت اسفناك موجود درباره  مقوله شعر را به كمبود بودجه ادارات ارشاد مربوط دانست  و گفت : متاسفانه اداره ارشاد مشهد تا اين ماه بودجه اندك خود را دريافت نكرده است ، طبيعي است كه بعد ازگرفتن بودجه نيز آن را صرف كارهاي بصري تر و عيني تري چون برپايي نمايشگاه هاي عكس يا توليد فيلم خواهد كرد .

نظافت در ادامه به مهر،  افزود :  تا به امروز جلسات شعر به دو گونه متفاوت برگزار مي شده است ، يك نوع آن شاعري درخانه شخصي اش و با هزينه خودش  ، جلسه و انجمن شعربرگزار مي كرده كه هيچ خرجي براي اداره  ارشاد نداشته است و بعضي جلسات شعر كه توسط اداره  ارشاد برپا مي شده  هم تنها يك سالن براي اين اداره خرج داشته است ،  پس اكنون هم شعر و جلسات شعر خواني هزينه خاصي براي اداره ي ارشاد ندارد .

دبير شوراي شعر ، در خاتمه اين طرح را تنها براي قانوني كردن و مشخص نمودن تعداد انجمنهاي فعال در سطح استان مفيد دانست .

کد مطلب 247126

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