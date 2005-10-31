مجيد نظافت : طرح " خود گرداني جلسات شعر " تنها براي قانونمند كردن فعاليت انجمنهاي شعر مناسب است

مجيد نظافت دبير شوراي شعر مشهد در گفت وگو با خبرنگارفرهنگ و ادب مهر در مشهد ، درباره پيشنهاد اداره ارشاد مبني بر خودگرداني جلسات شعرگفت : اين مساله ، بحث تازه اي نيست چند سال است كه مطرح شده و هدفش هم ثبت انجمن هاي ادبي و واگذاري امور فرهنگي و هنري به اهل فرهنگ وهنر استا تا تصدي دولت در اين موارد كمتر شود .

وي افزود : در اين طرح ، براي درآمد زايي انجمنها چندين پيشنهاد مطرح شده كه از جمله آنها گرفتن حق عضويت ازاعضاي آنهاست .

اين شاعر با انتقاد از اين طرح افزود : كساني كه چنين طرح هاي ناپخته اي را ارائه داده اند ، افرادي هستند كه با وضعيت هنر و هنرمندان نا آشنايند .

دبير شوراي شعر اظهار داشت : درحال حاضر ، شاعران و انجمنهاي شعر مستقل هستند و خيلي به اداره ارشاد وابستگي ندارند .

وي افزود : اداره ارشاد نه تنها تا به حال كمك چنداني به شاعران نكرده كه حتي براي دادن مجوزهاي لازم درباره انتشار آثارشان هم سنگ اندازي نموده است .

عضو شوراي شعر در ادامه وضعيت اسفناك موجود درباره مقوله شعر را به كمبود بودجه ادارات ارشاد مربوط دانست و گفت : متاسفانه اداره ارشاد مشهد تا اين ماه بودجه اندك خود را دريافت نكرده است ، طبيعي است كه بعد ازگرفتن بودجه نيز آن را صرف كارهاي بصري تر و عيني تري چون برپايي نمايشگاه هاي عكس يا توليد فيلم خواهد كرد .



نظافت در ادامه به مهر، افزود : تا به امروز جلسات شعر به دو گونه متفاوت برگزار مي شده است ، يك نوع آن شاعري درخانه شخصي اش و با هزينه خودش ، جلسه و انجمن شعربرگزار مي كرده كه هيچ خرجي براي اداره ارشاد نداشته است و بعضي جلسات شعر كه توسط اداره ارشاد برپا مي شده هم تنها يك سالن براي اين اداره خرج داشته است ، پس اكنون هم شعر و جلسات شعر خواني هزينه خاصي براي اداره ي ارشاد ندارد .



دبير شوراي شعر ، در خاتمه اين طرح را تنها براي قانوني كردن و مشخص نمودن تعداد انجمنهاي فعال در سطح استان مفيد دانست .