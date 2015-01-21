۱۵ هزار نفر آموزش های فنی و مهارتی را در سیستان و بلوچستان فرا گرفتند

محمد جهانتیغی در گفتگو با مهر بیان داشت: در طی ۹ ماه ابتدای سال جاری دو میلیون و ۵۹۶هزار و ۹۳۸ نفر--ساعت در ۲۵ مرکز آموزش فنی و حرفه ای استان آموزش ارایه شده است.

وی افزود: آموزش های ارایه شده با توجه به نیاز سنجی انجام شده و نیاز بازار کار استان در راستای توانمند سازی نیروهای جویای کار و همچنین به هنگام کردن مهارت های شغلی و افزایش بهره وری نیروهای شاغل انجام پذیرفته است.

وی افزود: از این تعداد افراد آموزش دیده تعداد ۹ هزار و ۷۱۵ نفر در کارگاه های ثابت شهری، تعداد ۴۰۸ نفر در کارگاه های سیار شهری و تعداد ۲۷۳ نفر شامل سربازان وظیفه در پادگان ها آموزش دیده اند.

جهانتیغی افزود: در این مدت همچنین تعداد یک هزار و ۱۹۶ نفر نیز در زندان ها به منظور جلوگیری از بازگشت مجدد زندانیان به جرایم آموزش های مهارتی را فرا گرفتند.

وی گفت: در بخش روستا ها نیز تعداد ۲ هزار و ۵۰۳ و همچنین ۲۳۵ نفر در قالب ضمن کار، تعداد ۱۷ نفر در قالب نظام نوین استاد شاگردی و ۳۲۷ نفر در قالب کارگاه جوار دانشگاهی آموزش های مهارتی و فنی متناسب با نیاز خود را فرا گرفتند.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان گفت: آموزش های مهارتی در بخش دولتی کاملا رایگان بوده و در برخی از مراکز از جمله مراکزشهرستان های ایرانشهر، سراوان، چابهار، زهک و زابل امکانات رفاهی از جمله خوابگاه و رستوران برای مهارت آموزان فراهم شده است.