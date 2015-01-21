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۱ بهمن ۱۳۹۳، ۱۹:۴۵

در ۹ ماهه سال جاری/

۱۵ هزار نفر آموزش های فنی و مهارتی را در سیستان و بلوچستان فرا گرفتند

۱۵ هزار نفر آموزش های فنی و مهارتی را در سیستان و بلوچستان فرا گرفتند

زاهدان- مدیر کل اموزش فنی و حرفه ای سیستان و بلوچستان اظهار داشت: تعداد ۱۵ هزار و ۶۲۶ نفر در ۹ ماهه سال جاری آموزش های مهارتی را در استان فرا گرفتند.

محمد جهانتیغی در گفتگو با مهر بیان داشت: در طی ۹ ماه ابتدای سال جاری دو میلیون و ۵۹۶هزار و ۹۳۸ نفر--ساعت در  ۲۵ مرکز  آموزش فنی و حرفه ای استان آموزش ارایه شده است.

وی افزود: آموزش های ارایه شده با توجه به نیاز سنجی انجام شده و نیاز بازار کار استان در راستای توانمند سازی نیروهای جویای کار و همچنین به هنگام کردن مهارت های شغلی و افزایش بهره وری نیروهای شاغل انجام پذیرفته است.

وی افزود:  از این تعداد افراد آموزش دیده تعداد ۹ هزار و ۷۱۵ نفر در کارگاه های ثابت شهری، تعداد  ۴۰۸ نفر در کارگاه های سیار شهری و تعداد ۲۷۳ نفر  شامل سربازان وظیفه در پادگان ها آموزش دیده اند.

جهانتیغی  افزود: در این مدت همچنین تعداد یک هزار و ۱۹۶ نفر نیز در زندان ها به منظور جلوگیری از بازگشت مجدد زندانیان به جرایم  آموزش های مهارتی را فرا گرفتند.

وی گفت: در بخش روستا ها نیز تعداد ۲ هزار و ۵۰۳ و همچنین ۲۳۵  نفر در قالب ضمن کار، تعداد  ۱۷ نفر در قالب نظام نوین استاد شاگردی و ۳۲۷ نفر در قالب کارگاه جوار دانشگاهی آموزش های مهارتی و فنی متناسب با نیاز خود را فرا گرفتند.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای  استان سیستان و بلوچستان گفت: آموزش های مهارتی در بخش دولتی کاملا رایگان بوده و در برخی از مراکز از جمله مراکزشهرستان های ایرانشهر، سراوان، چابهار، زهک و زابل  امکانات رفاهی از جمله خوابگاه و رستوران برای مهارت آموزان فراهم شده است.

 

کد مطلب 2471265

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