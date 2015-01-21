همکاری ایران و پاکستان موضوع مبارزه با تروریسم را تسریع می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی که برای شرکت در دهمین اجلاس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری‌ اسلامی به ترکیه سفر کرده است، امروز (چهارشنبه یکم بهمن ماه) با سردار ایاز، رئیس مجلس پاکستان دیدار و گفت‌وگو کرد.

لاریجانی در ابتدای این دیدار با اشاره به روابط اقتصادی و سیاسی ایران با پاکستان گفت: روابط سیاسی و اقتصادی بین ایران و پاکستان می تواند بسیار بیشتر از حد کنونی ارتقاء یابد.

رئیس مجلس در این دیدار در خصوص مسئله تروریسم گفت: از عملیات تروریستی که مدتی قبل در پاکستان رخ داد بسیار ناراحت شدیم این موضوع ایجاب می کند که همکاری های دو کشور در زمینه مبارزه با تروریسم ارتقاء یابد.

وی یادآور شد: باید مسائل جزئی که مانع تسهیل روابط تجاری بین دو کشور شده هر چه زودتر رفع شود.

در ادامه این دیدار سردار ایاز، رئیس مجلس پاکستان گفت: همواره از دیدار با شما خوشحال بودم و معمولا در کنفرانس های بین المللی موضوع دیدار با شما را پیگیری می کنیم.

رئیس مجلس پاکستان خطاب به لاریجانی افزود: پیام تسلیت شما به دلیل وقوع حادثه تروریستی در پاکستان در مجلس قرائت شد و تمامی نمایندگان مجلس پاکستان از ابراز همدردی شما قدردانی کردند.

وی ادامه داد: پاکستان تلاش می کند تا موانع در زمینه ارتقاء سطح همکاری های اقتصادی بین دو کشور رفع شود.

سردار ایاز در پایان این دیدار یادآور شد: کشورهای غربی دوست ندارند ایران و پاکستان در زمینه های مختلف پیشرفت کنند بنابراین دو کشور باید با استفاده از ظرفیت های خود و همکاری دو جانبه زمینه توسعه روز افزون کشورهایشان را فراهم کنند.