اطلاعیه وزارت اقتصاد درباره بدهی مالیاتی شهرداری تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت اقتصاد طی اطلاعیه ای با اشاره به مالیات معوقه 9 هزار میلیاردی شهرداری تهران که پیرو اظهارات محمدباقر قالیباف شهردار تهران در جلسه علنی شورای شهر تهران مبنی بر عدم پرداخت سهم 30 درصدی دولت های نهم، دهم و یازدهم برای تامین بودجه شهرداری صادر شده، معادل دو هزار و 166 میلیارد ریال از رقم فوق را مربوط به مجموع مبالغ پرداختی دولت از محل "بودجه عمومی" به شهرداری تهران اعلام کرده است.

در این اطلاعیه آمده است: مجموع پرداختی های دولت به شهرداری تهران طی 10 ماهه سال 1393 را بالغ بر بیش از 19 هزار میلیارد ریال بوده است. این گزارش همچنین بیش از 17 هزار میلیارد ریال از رقم فوق را اعتبارات پرداختی به شهرداری تهران در اجرای "مواد 38 و 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده" در سال 1393 (خارج از بودجه عمومی دولت) اعلام کرده که شامل پرداختی های سازمان امور مالیاتی کشور و وجوه پرداختی توسط سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور است.

در بخش دیگری از اطلاعیه، وزارت اقتصاد به تشریح میزان بدهی های شهرداری تهران به دولت شامل بدهی مالیاتی و بدهی آن به بانک های دولتی پرداخته است. بر اساس اطلاعات دریافتی از سازمان امور مالیاتی کشور، بدهی مجموعه شهرداری تهران بابت مالیات عملکرد، مالیات حقوق، مالیات های تکلیفی و ارزش افزوده معادل 9 هزار و 199 میلیارد و 146 میلیون و 397 هزار ریال است.

این گزارش می افزاید: آمار اجمالی ارائه شده از بدهی شهرداری تهران به بانک های دولتی نیز نشان از بدهی چند 10 هزار میلیاردی آن به نظام بانکی کشور دارد. در بخش دیگری از اطلاعیه وزارت اقتصاد، بر اساس اطلاعات دریافتی از سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، سازمان امور مالیاتی کشور و اطلاعات موجود در سامانه صورتحساب عملکرد بودجه کل کشور، میانگین پرداخت های یکساله 1392 و 10 ماهه 1393 دولت یازدهم به شهرداری تهران معادل 20 هزار و 963 میلیارد و 708 میلیون ریال بوده که نسبت به میانگین 4 ساله قبل (دولت دهم) نزدیک به 2 برابر افزایش یافته است.

این اطلاعیه با بیان اینکه براساس اطلاعات دریافتی از خزانه معین استان تهران، میزان پرداختی به شهرداری تهران از محل وجوه حاصل از تخلفات و جرائم رانندگی در طی سال 1392 نسبت به سال قبل، 20 برابر افزایش یافته است می افزاید: به علاوه، مبلغ اختصاص یافته به شهرداری مذکور بابت عملکرد درآمد حاصل از تخلفات و جرائم رانندگی سال 1393، مبلغ دویست و نود و هشت (298) میلیارد ریال است که پس از طی مراحل قانونی نظیر مبادله موافقتنامه در وجه شهرداری تهران پرداخت خواهد شد.

اطلاعیه متذکر می شود که این مبلغ نسبت به مبلغ سال 1391 و 1392 به ترتیب 2880 درصد و 49 درصد افزایش دارد.