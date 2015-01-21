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۱ بهمن ۱۳۹۳، ۱۹:۵۷

حلیم:

فاز اول کمربندی بیله سوار به بهره برداری می رسد

فاز اول کمربندی بیله سوار به بهره برداری می رسد

بیله سوار – فرماندار بیله سوار گفت: فاز اول کمربندی بیله سوار در آینده نزدیک به بهره برداری خواهد رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، آرام حلیم عصر چهارشنبه در جلسه بررسی محورهای مواصلاتی این شهرستان تصریح کرد: عملیات ساخت دو کیلومتر و ۵۰۰ متر از این جاده چهار کیلومتری روبه اتمام است و انتظار می رود طی ماه های آینده به بهره برداری برسد.

وی افزود: این جاده به دلیل تردد حجم قابل توجهی از مسافر ایرانی و‌ آذری اهمیت ویژه دارد و زمینه ساز رونق گمرک بیله سوار نیز خواهد بود.

فرماندار بیله سوار تاکید کرد: تاکنون نزدیک به هشت میلیارد ریال برای تکمیل این جاده هزینه شده است.

حلیم با تاکید به اینکه این پروژه مدتی راکد مانده بود، اضافه کرد: طی ماه های اخیر سرعت مطلوبی در تکمیل این جاده مشاهده می شود.

وی از اختصاص ۱۵۰ میلیارد ریال برای محورهای مواصلاتی این شهرستان خبر داد و گفت: بهسازی محورهای مواصلاتی شهرستان زمینه ساز رونق گردشگری خارجی آن خواهد بود.

حلیم افزود: علاوه بر این محورهای مواصلاتی این شهرستان یکی از محورهای کلیدی  ترانزیت کالا است و انتظار می رود با تکمیل پروژه های در دست اجرا زمینه شکوفایی اقتصادی منطقه را به دنبال داشته باشد.

کد مطلب 2471271
محمد میرزایی ناطق

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