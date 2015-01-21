مرحله دوم طرح مبارزه با قاچاق کالا و مواد غیر بهداشتی در مشهد اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرجله دوم طرح صیانت از سلامت شهروندان با حضور قاضی شعبه هشتم تعزیرات حکومتی مشهد و توقیف بخشی از کالاهای یک انبار واقع در یکی از مراکز خرید در مشهد آغاز شد.

مدیرکل اداره تعزیرات حکومتی خراسان رضوی روز چهارشنبه در حاشیه اجرای این طرح در جمع خبرنگاران بیان داشت: با هماهنگی و تعامل فرماندهی انتظامی، دانشگاه علوم پزشکی، دامپزشکی و رییس شعبه سیار تعزیرات حکومتی این طرح با هدف صیانت از سلامت مردم و همچنین مبارزه با کالای قاچاق به مرحله اجرا درآمده است.

محمدرضا کریم بیان داشت: در مرحله نخست این طرح که در آذر ماه سال جاری به مرحله اجرا درآمد با بازدید از مراکز تولیدی در شهرک های صنعتی توس و کلات، میادین عرضه مستقیم کالا و مواد پروتئینی و بازارهای روز شهرداری طی ۱۰ روز یک هزار کیلوگرم گوشت چرخ شده تقلبی، مرغ و فرآورده های گوشتی فاسد و تاریخ گذشته کشف و معدوم شد.

وی بیان داشت: در دومین مرحله از اجرای این طرح به مدت ۱۰ روز با تعامل و همکاری دستگاه های ذیربط مبارزه با کالاهای قاچاق و غیربهداشتی در دستور کار قرار دارد.