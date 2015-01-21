وضعیت تبریزدر اجرای طرح جهادی کاهش تلفات مطلوب است

به گزارش خبرنگار مهر، سید اعتضاد مقیمی شامگاه چهارشنبه در کمیته راهبردی کاهش تلفات شرکت توزیع نیروی برق تبریز، بازدید از شرکت های توزیع را موجب تبادل تجربه و اطلاع از راهکارهای مورد استفاده در کاهش تلفات عنوان و تصریح کرد: تست لوازم اندازه گیری و انشعابات غیر مجاز به صورت گزارشات ۱۵ روزه و چهار ماهه از شرکت های توزیع تکالیف ویژه معاونت هماهنگی توزیع توانیر در طرح جهادی کاهش تلفات هستند.

وی در ادامه با مطلوب ارزیابی کردن وضعیت شرکت توزیع نیروی برق تبریز در خصوص برنامه های مرتبط با این طرح گفت: در این بین سیستم زمین استاندارد در انشعابات برق دارای اهمیت بالایی است بطوریکه حفاظت، ایمنی و اندازه گیری درست انرژی برق توسط شرکت های توزیع در صورت توجه به این امر ممکن خواهد شد.

عامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز نیز در این نشست اظهار داشت: این شرکت پیش از آغاز طرح جهادی اقداماتی را برای کاهش تلفات بوده انجام داده بطوریکه از سال گذشته کلیه ترانسفورماتور های خریداری شده توسط برق تبریز از نوع کم تلفات است و با وجود هزینه بیشتر این ترانسفورماتورها نسبت به نوع عادی، تاکنون حدود ۸۰ دستگاه از این ترانس ها در شبکه توزیع برق تبریز نصب شده است.

افشین روشن میلانی عقد قرارداد همکاری علمی با دانشگاه تبریز برای بررسی مولفه های تلفات در فیدرهای نمونه شبکه توزیع برق تبریز را از دیگر اقدامات این شرکت در جهت کاهش تلفات عنوان و تصریح کرد: بر اساس برنامه ریزی انجام شده در طرح جهادی، لوازم اندازه گیری شبکه روشنایی معابر کنترل می شود تا از ثبت انرژی مصرفی توسط این بخش اطمینان حاصل شده و مشکلات محتمل برطرف شود و همچنین با استفاده از کابل خود نگهدار در محل هایی که میزان استفاده غیر مجاز از برق زیاد است، توانسته ایم آمار این بخش را به حداقل برسانیم.

وی دستیابی به بهترین نتیجه با کمترین هزینه را هدف اصلی شرکت توزیع نیروی برق تبریز در طرح جهادی کاهش تلفات دانست و گفت: شناسایی کنتورهای مکانیکی قدیمی تکفاز پنج آمپری در محدوده شرکت نیز در همین راستا صورت گرفته که با اولویت بندی تعویض این کنتورها می توانیم به کاهش نیم درصدی تلفات امیدوار باشیم.

فیروز عباسی راحلی مجری کاهش تلفات شرکت توزیع نیروی برق تبریز نیز در این نشست با اشاره به افزایش چشمگیر تفاوت مصرف انرژی کنتورهای دارای خطا نسبت به سال گذشته اظهار داشت: شرکت برق تبریز توانسته روش های موفقی در کشف ابتکاری خطای لوازم اندازه گیری به کار گیرد.