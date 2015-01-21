هراس صهیونیستها از نفوذ رزمندگان مقاومت به الجلیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، رسانه های رژیم صهیونیستی اعلام کردند: ارتش رژیم صهیونیستی ازشهرک نشینان در منطقه اصبع الجلیل خواسته است که پناهگاه بروند و این پس از احتمال عملیات نفوذی رخ داد.

این رسانه ها از آماده باش ارتش رژیم صهیونیستی به دنبال احتمال نفوذ رزمندگان مقاومت خبر دادند.

این درحالی است که کانال دوم تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد: همه بررسی ها نشان داده است که عملیات نفوذی رخ نداده است و بازرسی های گسترده ای در منطقه ادامه دارد.

کانال اول تلویزیون این رژیم نیز از بستن همه تقاطع های اصلی در شمال فلسطین اشغالی از سوی نظامیان این رژیم خبر داد.