دانشگاه یزد توجه ویژه ای به ریاضی دارد/ پویایی کشور در علم ریاضی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی دهقان، عصر چهارشنبه در همایش ملی آنالیز که به میزبانی دانشگاه یزد برگزار شد، اظهار داشت: دانشگاه یزد به طور فعال در برگزاری همایش های ریاضی حضور دارد که این حضور فعالانه شایسته تقدیر است.

وی بیان کرد: دانشگاه یزد در سال آینده سه رویداد مهم در علم ریاضی را میزبانی خواهد کرد که مسابقات ریاضی کشور در اردیبهشت ماه، کنفرانس آنالیز هارمونیک و کنفرانس ریاضی در شهریورماه سال آینده، سه رویداد مهم ریاضی در دانشگاه یزد هستند.

رئیس دانشگاه یزد نیز در این همایش با اشاره به نیاز به علم ریاضی در جامعه امروز اظهار داشت: در جامعه ‌ای که با برخی بی ‌منطقی ‌ها در روابط مواجه هستیم، نیاز به منطق ریاضی به شدت احساس می‌ شود.

محمدصالح اولیا بیان کرد: ریاضی درس و اساس منطق است و از آنجا که یکی از لوازم رشد اجتماعی، منطقی بودن انسان‌ هاست، درس ریاضی می ‌تواند به رشد و پیشرفت دانشجویان کمک کند.

رئیس کمیسیون هارمونیک نیز در این همایش اظهار داشت: علم ریاضی امروز در کشور ما مدیون اساتیدی است که ریاضی را در کشور به شکلی قوی و محکم پایه‌ گذاری کردند و اقدامات ارزنده‌ ای نیز در این زمینه انجام دادند.

رسول نصر اصفهانی با بیان اینکه عمده بار علمی کشور بر عهده اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی است، عنوان کرد: کشور ما با حضور این افراد توانسته مدارج علمی و پیشرفت ‌های علمی داشته باشد.

یکی از محققان برجسته علم آنالیز نیز در این همایش یک روزه اظهار داشت: از سال ۶۷ که دوره ‌های دکترا در دانشگاه ‌های کشور راه‌ اندازی شد، متاسفانه آفت آموزش نامناسب نیز با آن همراه شد و این آموزش ‌های نامناسب سبب می ‌شود که تحقیقات ما نیز منحرف شود.

علیرضا مدقالچی خاطرنشان کرد: یکی از آفت ‌هایی که اکنون در زمینه‌های مختلف پژوهشی احساس می‌کنیم، دیدگاه‌های کمیت ‌نگر به جای دیدگاه‌ های کیفیت ‌نگر است و این دیدگاه، پژوهش و تحقیقات را به مقصد اصلی نخواهد رساند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم بازنگری کلی در علوم پایه به ویژه ریاضی تاکید و بیان داشت: در این زمینه برنامه ‌های آموزشی مدونی نیاز است ضمن اینکه باید در انتخاب دانشجویان دکترا در این رشته بررسی‌های بیشتری صورت گیرد.