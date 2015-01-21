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۱ بهمن ۱۳۹۳، ۲۰:۳۱

نوذری پور:

درآمدهای شهرداری های کشور کاهش یافت

درآمدهای شهرداری های کشور کاهش یافت

آمل- معاون امورشهرداری های سازمان شهرداری ها و دهياری های كشور از كاهش درآمدهای شهرداری های كشور خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، علي نوذری پور شامگاه چهارشنبه در حاشيه همايش تبيين راهبردهاي كلان دولت درمديريت پسماند های عادی ساحلی شمالی كشور در جمع خبرنگاران گفت: يك مشكلی در منابع درآمدی شهرداریها وجود دارد و ۶۵ تا۷۰ درصد درآمد شهرداريها از عوارض ساخت و ساز يا احيانا تراكم فروشي بدست مي آيد كه اين امر كار خوبي نيست و مورد تاييد وزارت كشور هم قرار نگرفته است.

وي تصريح كرد: لايحه ای از سوی وزارت كشور تحت عنوان لايحه تامين منابع درآمدي پايدار تهیه شده كه اين لايحه در كميسيون هاي دولت درحال بررسي است.

اين مسئول با بيان اينكه در حال كاهش درآمد شهرداری ها هستيم، افزود: جهت گيري اين لايحه اين است كه ما درآمد شهرداريها را در ساخت و ساز كاهش دهيم و اين ۷۰ درصد را تا كمتر از يك سوم در مقابل درآمدهايي كه متعلق به عوارض پايدار مثل عوارض مصرف بر فضا و عوارض نوسازي است را افزايش دهيم.

معاون امور شهرداری هاي سازمان شهرداري ها و دهياريهاي كشور خاطرنشان كرد: در حال حاضر مصداق درآمدهاي شهرداري كمتر ا۲درصد است كه اين قبلا درمنابع درآمدي شهرداري ها در اوايل دهه ۵۰ و۶۰ نسبت به بالاي ۳۰درصد بود.

 نوذرري پورگفت: برخي ماليات هايي كه دركشور اخذ مي شود بايد دراختيار مديريت شهري قرار گيرد.

کد مطلب 2471284

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