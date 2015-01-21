وحدت ضرورت جوامع اسلامی/تروریسم و صهیونیسم دو روی یک سکه است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز (چهارشنبه) با هیأت پارلمانی لبنان دیدار و گفت‌وگو کرد.

در ابتدای این دیدار لاریجانی بر موضوع وحدت بین تمامی مسلمانان تأکید کرد و اظهار داشت: انتظار این است که کشورهای اسلامی با قدرت بیشتر و به صورت هماهنگ‌تر در مسائل بین‌المللی عمل کنند.

وی افزود: حمله اخیر رژیم صهیونیستی به کشور سوریه محکوم است بنابراین مسلمانان باید با انسجام و وحدت اینگونه اقدامات تروریستی را به شدت محکوم کنند.

در ادامه این دیدار رئیس هیأت پارلمانی لبنان نیز ضمن ابراز خرسندی از ملاقات با لاریجانی تأکید کرد: از سخنرانی رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم دهمین اجلاس کشورهای اسلامی استفاده کردیم و نمایندگان لبنان نیز بر ضرورت اتحاد بین کشورهای اسلامی در مبارزه با تروریسم تأکید دارند.

وی همچنین گفت: تروریسم و صهیونیسم 2 روی یک سکه است بنابراین باید تمامی مسلمانان هوشیار باشند.

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