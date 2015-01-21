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۱ بهمن ۱۳۹۳، ۲۱:۰۴

خطیری:

۷۱۲ عکاس در جشنواره ملی نگاه سرخ شرکت کردند

۷۱۲ عکاس در جشنواره ملی نگاه سرخ شرکت کردند

گرگان - دبیر سومین مسابقه ملی عکاسی نگاه سرخ گفت: ۷۱۲ عکاس با بیش از ۳۵۲۲ اثر در جشنواره ملی نگاه سرخ شرکت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد خطیر شامگاه چهارشنبه در گفتگو با رسانه های استان، گفت: سومین مسابقه ملی عکاسی نگاه سرخ در دو بخش عکس عاشورایی و معماری ایرانی- اسلامی در آیین محرم اجرایی شده است.

وی افزود: ۷۱۲ هنرمند عکاس از سراسر کشور سه هزار و  ۵۲۲ اثر را به دبیرخانه سومین مسابقه ملی عکاسی نگاه سرخ ارسال کردند.

وی با تقدیر از استقبال مطلوب هنرمندان از این مسابقه ، تصریح کرد: ک از این تعداد ۲۰۸ شرکت کننده زن و ۵۰۴ نفر مرد بوده اند.

خطیری در ادامه بیان کرد: مفتخریم که در این دوره از سراسر کشور شرکت کننده داشته ایم و ۵ استانی که بیشترین شرکت کننده را به خود اختصاص دادند به ترتیب تهران، گلستان، خراسان رضوی، فارس، اصفهان هستند.

دبیر سومین مسابقه ملی عکاسی نگاه سرخ خاطرنشان کرد: هم اکنون آثار در اختیار داوران قرار داده شده و در مرحله داوری است، دکتر مهدی حجت، افشین شاهرودی، علیرضا کریمی صارمی, ابراهیم صافی و آرش حمیدی اعضای هیات داوری سومین مسابقه ملی عکاسی نگاه سرخ هستند.

وی همچنین از اعلام اسامی برگزیدگان این مسابقه در نیمه اول بهمن خبر داد و گفت: از بین تمامی آثار دریافتی ۷۲ اثر بعنوان آثار برگزیده انتخاب و در نمایشگاه آثار در آیین اختتامیه به نمایش گذاشته می شود.

کد مطلب 2471296

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