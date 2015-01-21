هزار واحد فنی و خاک در کشور فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا حسینی شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: مشکلات مربوط به راهها تنها مربوط به کیفیت آسفالت ها نیست بلکه زیر سازی، و روکشی جاده ها جاده ها نقش بسیار موثری در ماندگاری آسفالت ها دارد.

وی امکانات موجود در آزمایشگاه‌های فنی و مکانیک خاک را مطلوب ارزیابی کرد و اظهار داشت: همکاری‌ های لازم با اداره استاندارد برای بهبود کیفیت‌ انجام شده است.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استانداردهای موجود در زمینه راه سازی را در کشور مناسب اعلام کردو گفت: با رعایت استانداردهای موجود تا حدود زیادی مشکلات کاهش یافته است.

حسینی با تاکید بر لزوم رعایت استاندارهای در نظر گرفته شده گفت: در گذشته قیر تنها توسط پالایشگاه‌ها تولید می‌شد که امروزه بخش خصوصی نیز وارد کار شده است.

وی در ادامه تاکید کرد: آزمایشگاه خاک در همه استانهای کشور فعال است و آزمایشگاه‌های فنی و مکانیک خاک در 200 شهرستان در کشور فعالیت می کند.

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک تصریح کرد:امکانات لازم برای آزمایشهای خاک، آسفالت، بتن و شیمی در استان‌ها فراهم شده و آزمایشگاه‌های استانها با توجه به نیاز خاص آن منطقه تامین شده است.

حسینی افزود: شرکت آب و خاک کشور به کیفی سازی بسیار اهمیت می دهد.