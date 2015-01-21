هزار و 500 واحد مسکن مهر در کردستان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار، محمد صادق وجدی شامگاه چهارشنبه در جریان افتتاح پروژه های مسکن مهر سنندج اظهار داشت: از این تعداد 600 واحد در سنندج و مابقی در دیگر شهرستان های استان به صورت همزمان افتتاح می شود.

وی افزود: با احتساب هر واحد 500 میلیون ریال برای مجموع هزار و 500 واحد مسکن مهری که امروز افتتاح می شود 750 میلیارد ریال هزینه شده است.

مدیر کل راه و شهرسازی استان کردستان با اشاره به سهمیه استان در حوزه مسکن مهر، بیان کرد: تعداد کل واحدهای مسکن مهر استان 40 هزار و 500 واحد است.

وجدی یادآور شد: 36 هزار واحد آن مربوط به شهرهای بالای 25 هزار جمعیت و چهار هزار و 800 واحد دیگر آن در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت قرار دارد.

وی ادامه داد: از سهمیه مسکن مهر استان کردستان تاکنون 23 هزار و 500 واحد افتتاح و تحویل متقاضیان شده است.

مدیر کل راه و شهرسازی استان کردستان گفت: علاوه بر افتتاح یک هزار و 500 واحد امروز تا پایان سال آینده 15 هزار و 50 واحد باقی‌ مانده به مرحله بهره ‌برداری می ‌رسد.

وجدی اظهار داشت: پیگیری حل مشکلات مسکن مهر در استان یکی از برنامه های وزیر راه و شهرسازی است و این وزارتخانه برنامه های خوبی برای رفع مشکلات مسکن مهر دارد که با اجرای این برنامه ها شاهد تحولات خوبی در این حوزه خواهیم بود.

وی افزود: با وجود مشکلات و محدودیت های اعتباری میانگین پیشرفت فیزیکی واحدهای مسکن مهر استان کردستان بیشتر از میانکین کشوری است که این نشان از تلاش و جدیت مجموعه راه و شهرسازی، مجموعه مدیریتی استان و حمایت نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی دارد.