اجرای طرح تحول نظام سلامت بار هزینه های درمانی مردم را کاهش داد

به گزارش خبرنگار مهر، علی کائیدی عصر چهارشنبه در جریان بازدید معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از دانشکده پرستاری و بیمارستان امام خمینی(ره) شهرستان پلدختر با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی به دنبال بهبود وضعیت سلامت است اظهار داشت: با اجرا شدن طرح نظام جامع سلامت بخشی از مشکلات این حوزه از روی دوش مردم برداشته شده است.

وی تصریح کرد: هیچ طرحی بدون عیب و ایراد نیست و باید به دنبال رفع نقص های طرح جامع نظام سلامت باشیم.

نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی گفت: در گذشته مراجعات زیادی از سوی مردم برای هزینه های درمانی به دفتر نمایندگان صورت می گرفت که امروز این مشکل حل شده است هرچند لرستان هنوز با استانداردها فاصله دارد.

کائیدی در ادامه سخنان خود از اختصاص سه میلیارد ریال برای تجهیز بیمارستان پلدختر به "سی تی اسکن" خبر داد.

فرماندار پلدختر نیز در جریان این بازدید گفت: این شهرستان نقش مهمی در دوران دفاع مقدس داشته و هر چقدر برای مردم پلدختر کار شود بازهم کم است.

قدرت اله ترابی نژاد افزود: کیفیت کار دانشکده پرستاری شهرستان پلدختر خوب است اما فضای آموزشی این دانشکده مناسب نیست که باید توجه ویژه ای برای رفع این مشکل صورت گیرد.

وی کمبود فضای خوابگاهی، فرهنگی، ورزشی و ساختار سازمانی را از مهمترین مشکلات دانشکده پرستاری شهرستان پلدختر برشمرد.

فرماندار پلدختر با بیان اینکه دولت تدبیر و امید به ارتقای نظام سلامت توجه ویژه ای داشته است، افزود: انتظار می رود با همکاری مسئولان امر در وزارت بهداشت دانشکده پرستاری پلدختر به استانداردهای لازم در این زمینه برسد.

نسیم سیفی به نمایندگی از سوی دانشجویان دانشکده پرستاری شهرستان پلدختر نیز در جریان این بازدید گفت: کمبود بودجه بزرگترین مشکل این دانشکده است و در بحث ساختار آموزشی مشکل داریم.

وی با بیان اینکه هیچگونه فضای مناسبی برای برنامه های فرهنگی در دانشکده وجود ندارد افزود: در بحث اساتید نیز با مشکل مواجه هستیم به طوریکه استادهای مرتبط با دروس وجود ندارند و باید اساتید متخصص از شهرها و استان های همجوار به پلدختر بیایند که این روند مقرون به صرفه نیست.

این دانشجو گفت: نمازخانه و آزمایشگاه در دانشکده پرستاری وجود ندارد که نمی توانیم به دلیل نبود آزمایشگاه واحدهای عملی را به خوبی طی کنیم.

سیفی به مشکل نبود سالن آمفی تئاتر و اتاق عمل در این دانشکده اشاره کرد و افزود: به رغم افزایش سالانه ورودی ها به دانشکده پرستاری متاسفانه بودجه مورد نیاز وجود ندارد.

ناصر رومیانی دانشجوی دیگر دانشکده پرستاری شهرستان پلدختر به نمایندگی از سوی دانشجویان گفت: از تشکل های دانشجویی در این دانشکده حمایت نمی شود و برای گرفتن نشریات دانشجویی با مشکلاتی مواجه هستیم.

وی همچنین به بخشی از مشکلات دانشجویان هوشبری این دانشکده نیز اشاره کرد.