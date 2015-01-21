اعضای شورای همکاری خلیج فارس کسری بودجه خواهند داشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، صندوق بین المللی پول اعلام کرد به علت کاهش قیمت جهانی نفت درآمد کشورهای عربی حوزه خلیج فارس سال 2015 کاهش زیادی خواهد داشت.

بنا بر این گزارش این کاهش درآمد 300 میلیارد دلار خواهد بود.

همچنین طبق پیش بینی صندوق بین المللی پول، پنج کشور از شش عضو شورای همکاری خلیج فارس در سال 2015 کسری بودجه خواهند داشت.

این سازمان بین المللی رشد اقتصادی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس 3.4 درصد پیش بینی کرده است.

در گزارش این سازمان مناقشه، تروریسم و مسائل امنیتی از نگرانی های بزرگ منطقه معرفی شده اند.