340 هزار واحد مسکن مهر راکد در کشور وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد اصغری مهرآبادی شامگاه چهارشنبه در حاشیه افتتاح مسکن مهر سنندج و در جمع خبرنگاران استان کردستان اظهار داشت: از مجموع این واحدهای راکد تا کنون 230 هزار واحد آن بر مبنای شیوه نامه ها فعال شده است.

وی افزود: اتمام پروژه ای مسکن مهر تا پایان سال 94 یکی از اولویت های کاری وزارت راه و شهرسازی است.

قائم مقام وزیر راه و شهر سازی بیان کرد: برای اتمام پرونده مسکن مهر نیاز به تعامل و همکاری دستگاه های اجرایی به ویژه دستگاه های خدمات رسان و پرداخت کامل آورده های مردم هستیم.

مهر آبادی یادآور شد: دادن تسهیلات ویژه به پروژه مسکن مهر از سوری وزارتخانه یکی دیگر از راه های حمایتی برای اتمام طرح مسکن مهر در سال 94 است.

وی ادامه داد: بحث احداث مدرسه و مساجد و مغازه در حیطه کاری راه و شهر سازی نیست و با توجه به شرایط موجود و کمبودهای شدید در این طرح راه و شهر سازی وارد قضیه شده و تا کنون 100 باب مدرسه و 90 باب مدرسه را در این مجموعه ها ساخته است.

قائم مقام وزیر راه و شهر سازی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: از سال 91 به دلیلف تحریم ها پیمانکاران با افزایش قیمت رو به رو شدند و بر مبنای آن آورده مردم هم بالا رفت و شاهد افزایش قیمت در پروژه مسکن مهر بوده ایم.

مهرآبادی اظهار داشت: اگر مردم در سطح کشور به قیمت واحدهای تمام شده مسکن مهر معترض هستند می توانند مراتب اعتراض خود را اعلام کنند و وزارت راه و شهر سازی به صورت جدی این موضوع را پیگیری می کند.

وی در پایان سخنان خود افزود: اگر پیمانکار و یا تعاونی در روند احداث مسکن مهر قصور کرده باشند آنها جریمه می شوند وحساب آنها بررسی می شود.