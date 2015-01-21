ضرورت تشکیل کارگروه توسعه/ کجور گازرسانی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم احمدی شامگاه چهارشنبه در نشست مشترک بخشداران و شوراهای بخش مرکزی و کجور شهرستان نوشهر، افزود: باید از فرصتهای هم اندیشی برای توسعه پایدار منطقه بهره برداری شود و به دنبال کار اساسی برای منطقه بود و از کارهای واکسی پرهیز کرد.

وی اظهار داشت: خوشبختانه با همت همه فرصتها بزودی شاهد گلنگ زنی گازرسانی به بخش کجور به زمین زده خواهد شد و مهمترین مشکل بخش کجور رفع می شود.

وی با اشاره به وضعیت آب در بخش کجور گفت: از همین الان باید فکر اساسی و زیربنایی با استفاده از فرهنگسازی بود و با توجه به خشکسالی تدابیر لازم را از هم اکنون اتخاذ کرد.

معاون فرماندار نوشهر نیز در این نشست با اشاره به قابلیتهای بخش مرکزی و کجور این شهرستان گفت: استفاده از ظرفیتهای کشاورزی و اقتصادی با استقرار صنایع تبدیلی در دو بخش کجور و مرکزی بر اساس استعدادهای منطقه طراحی و تدوین شود.

روشنعلی فرجی بیان داشت: لازم است تا طرح های توسعه ای در بخش های کجور و مرکزی بر اساس استعدادهای منطقه ای طراحی و تدوین شود و تعامل سازنده و همفکری سئولان و شوراهای اسلامی باعث رونق بخشی عمران و سازندگی خواهد شد.

بخشدار کجور نیز با بیان جایگاه شوراهای اسلامی و دهیاران دو بخش گفت: هم اندیشی و استفاده از تفکرات و پیشنهادات شوراها، فرصتهای پیشرفت و آبادانی منطقه را فراهم خواهد ساخت.

رستم سیاسرانی یادآور شد: نزدیک شدن تفکرات باعث می شود از اقدامات جزیره ای و بخشی نگری پرهیز شود و سیاستهای همه جانبه و همگرایی محقق شود.

مصدق آزادیان بخشدار مرکزی نوشهر نیز گفت: همه ما قبل از پذیرش مسئولیت اگر شعار یا ایده ای داشتیم امروز باید از این فرصت در جهت عملی کردن آن کمک گرفته شود.

وی افزود: اگر در مقابل مسائل اجرایی، محدودیتها و موانعی وجود دارد باید امروز برای عبور از آن تدبیر کرد و ظرفیتهای دوبخش باید با دقت و تصمیم گیریهای مدبرانه متبلور شود و از تبادل اطلاعات و تجارب بین دو بخش بهره برد.

آزادیان تاکید کرد: شناسایی ظرفیتها باعث مکمل و توسعه پایدار منطقه خواهد شد و توانمندسازی داشته ها با مشارکت شوراها و دهیاران محقق می شود.

بخشدار مرکزی نوشهر افزود: تغییر الگوی کشت یک ضرورت در بخش کجور است که با حمایت ها و فرصتهای سرمایه گذاری بخش مرکزی اجرایی خواهد شد.