تکمیل و تجهیز کتابخانه استاد آیتی بروجرد به طور جدی پیگیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، امیر فرزامی عصر چهارشنبه در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان در محل فرمانداری ویژه بروجرد از پیگیری های فرماندار ویژه شهرستان بروجرد در این حوزه تقدیر کرد و گفت: فرماندار بروجرد آشنایی کاملی با مشکلات کتابخانه های عمومی شهرستان دارند و همچون یک بازوی قدرتمند در کنار اداره کل کتابخانه های عمومی شهرستان ایفای نقش می کنند.

فرزامی اظهار داشت: با توجه به پتانسیل های شهر فرهنگی بروجرد اداره کل کتابخانه های عمومی استان لرستان به طور جدی پیگیر تکمیل و تجهیز دو کتابخانه عمومی شهرستان که در آستانه افتتاح قرار دارند بوده و از هیچ کوششی در این راستا دریغ نخواهد کرد.

وی تصریح کرد: این اداره کل مکاتباتی را با نهاد کتابخانه های عمومی کشور داشته و توانسته ایم مساعدت های خوبی را برای آماده سازی کتابخانه های آماده افتتاح بروجرد بگیریم که این مهم نوید خوبی برای شهرستان فرهنگی بروجرد است.

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات فرهنگی این اداره کل گفت: در نظر داریم در آستانه دهه مبارک فجر کاری فرهنگی در چهار محور ولایت مطلقه فقیه، تشیع، مهدویت، فرهنگ و آسیب های پیش روی آن انجام دهیم که در استان برای هر یک از محورهای مذکور یک برش جغرافیایی مدنظر گرفته ایم.

وی با بیان اینکه دبیرخانه این کار فرهنگی در مرکز لرستان استقرار خواهد یافت عنوان کرد: با توجه به پیشینه فرهنگی بروجرد دبیرخانه فرهنگ و آسیب های پیش روی آن در شهرستان بروجرد مستقر خواهد شد.

مدیر کل کتابخانه های عمومی لرستان یاد آور شد: در این کارگاه های فرهنگی به طور قطع از تفکرات و نظرات اساتید حوزه های علمیه و دانشگاههای استان بیشترین استفاده در راستای خروجی مطلوب صورت خواهد گرفت.