سرمایه گذاران در مازندران حمایت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار شامگاه چهارشنبه درنشست با خبرنگاران در قائمشهر در خصوص ساماندهی و مدیریت فاضلاب در قائمشهر اظهار داشت: فرماندار مسئولیت دارد محل پروژه را انتخاب و با استفاده از مشارکت و مشاوره مردمی ، مساعدت شورای محل و پیگیری های لازم و نظارت کامل ، پروژه را انجام دهد.

استاندارمازندارن اذعان کرد: امروز بعلت عدم مدیریت های خوب درگذشته ممکن است به اجرای پروژه های خاص ازجمله فاضلاب ، واکنش نشان دهند که لازم است تمام توان خود را بکار بریم تا اعتماد مردم را جلب واقدامات درست را انجام دهیم.

فلاح با اشاره به جذب نیروهای بومی در پروژه تصفیه خانه لموک قائمشهر، گفت: برای اجرای این پروژه همه امتیازات لازم را برای اهالی منطقه در نظر گرفته و به اولین چیزی که باید توجه داشته باشید بررسی مسائل اجتماعی منطقه است که تا حدودی پنهان مانده است.

وی از فرماندار خواست با مردم منطقه نشست داشته و ضمن تکریم واحترام با آنان صحبت کرده و به اهالی اعتماد دهد که احداث این تصفیه خانه هیچ عارضه ای برای آنان ندارد.

استاندار ادامه داد : در مذاکراتی که اخیرا با معاون وزیر نیرو داشته ام پیشنهاد شد تا بسته هایی در ارتباط با پروژه های فاضلاب ، که توجیه افتصادی دارد ، تهیه و برای اجرا به بخش خصوصی معرفی شود.

وی گفت : از مدیرکل آب و فاضلاب استان خواستم در هر شهر نمونه ای از اینکار را دنبال کند و در این راه از کمک خیرین هم بهره ببرد.