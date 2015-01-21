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۱ بهمن ۱۳۹۳، ۲۳:۳۷

در ديدار با همتای قطری؛

اميرعبدالهيان انتظارات ايران از قطر را برشمرد

اميرعبدالهيان انتظارات ايران از قطر را برشمرد

معاون عربی و آفريقای وزارت امور خارجه در ديدار با همتای قطری با برشمردن انتظارات ايران از كشور دوست و برادر قطر در توسعه و تحكيم هرچه بيشتر مناسبات، توافقات اخير قوه قضاييه را گامی مثبت خواند.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با برگزاری کمیته مشترک سیاسی تهران و قطر ، معاون وزیر خارجه کشورمان با علی فطیس المری دیدار و گفتگو كرد.

وی در این دیدار ضمن ابلاغ سلام آیت الله آملی رئیس قوه قضاییه از نقش مثبت و سازنده  المری در تسهیل امور کنسولی و قضایی فیما بین دو کشور قدردانی كرد.

معاون وزیر خارجه کشورمان در این دیدار با برشمردن انتظارات جمهوری اسلامی ایران از کشور دوست و برادر قطر در توسعه و تحکیم هر چه بیشتر مناسبات ، توافقات اخیر رئیس قوه قضاییه و دادستان کل قطر به تهران را گامی مثبت در مسیر همکاری های قضایی و مناسبات دو جانبه تهران و دوحه خواند.

رئیس قوه قضاییه و دادستان قطر که نقش مؤثری در رسیدگی فوری و آزادی برخی اتباع ایرانی بازداشت شده در قطر بر عهده دارد با اشاره به نقش و جایگاه مهم جمهوری اسلامی ایران در منطقه ، روابط دو کشور را حائز اهمیت دانست و بر آمادگی هر چه بیشتر قطر در همکاری های قضایی دو کشور در سطوح دو جانبه و سازمان های بین المللی تأکید کرد.

 

 

 

 

 

کد مطلب 2471311

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