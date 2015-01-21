به گزارش خبرگزاری مهر، در جريان برگزاری چهارمين كميته مشترك گفتگوهای سياسی ايران و قطر كه به رياست حسین اميرعبداللهيان و محمد الرميحی معاون امور سياسي وزير خارجه قطر در دوحه برگزار شد؛ آخرين موضوعات مناسبات دو جانبه از جمله توسعه همكاريهای دو كشور در حوزه های سياسی اقتصادی پارلمانی و فرهنگی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .

توافق شد كميسيون عالی همكاريهای دو كشور طی سه ماه آينده در تهران برگزار شود.

همچنين تسهيل همكاريهای بخش خصوصي دو كشور و امور ايرانيان مقيم قطر مورد تاكيد قرار گرفت.طرفين بر اهميت ديدار روساي دو كشور تاكيد کردند. در اين مذاكرات آخرين تحولات سوريه ، عراق ، يمن و بحرين نيز مورد رايزني قرار گرفت .

معاون وزير خارجه كشورمان با تاكيد بر ضرورت همكاري های دوجانبه و دسته جمعی منطقه ای تحولات يمن را مهم برشمرد و مواضع تهران مبنی بر وحدت يمن ، ضرورت پای بندی همه طرف های يمنی به قرارداد صلح و شراكت ، ضرورت مبارزه جدي با فساد و تروريسم را مورد تاكيد قرار داد.