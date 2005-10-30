عملكرد خوبي در خصوص كنترل ايدز نداشته ايم

دكتر جهانبخش اميني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: آگاهي آفراد باعث مي شود تا از راه هاي انتقال و رفتارهاي خطرناكي كه موجب ابتلاي آنها به بيماري ايدز مي شود پرهيز كنند ، البته علت ابتلاي برخي از افراد ممكن است استفاده پرسنل در مراكز بهداشتي باشد اما بيشتر به علت اعتياد تزريقي و روابط جنسي به اين بيماري مبتلا شده اند.

وي اظهار داشت: ابتلاي اغلب افراد به بيماري ايدز ناشي از پايين بودن سطح آگاهي آنها بوده به گونه اي كه آنها هنوز باور نكرده اند كه ويروس ايدز ويروسي خطرناك است ، چون آمارها نشان داده افراد تحصيلكرده و جامعه پزشكي كه نسبت به اين ويروس خطرناك آگاهي بيشتري دارند احتياط بيشتري كرده و كمتر آلوده شده اند .

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس گفت: اگر آموزشهاي ارائه شده به مردم با زبان ساده و عاميانه صورت نگيرد تاثير آن بسيار كم خواهد بود چون اغلب مردم جامعه از مسائل و اصطلاحات پزشكي آگاهي ندارند به همين علت نمي توانند اين آموزش ها را به خوبي درك كنند.

وي با بيان اينكه رسانه ها تاكنون نتوانسته اند در خصوص آموزش هاي مربوط به پيشگيري از ابتلاي به بيماري ايدز عملكرد خوبي داشته باشند، گفت: بهترين آموزشها اين است كه افراد مبتلا به ايدز درباره چگونگي ابتلاي شان به اين بيماري به زبان ساده توضيح دهند ، چون اين مبتلايان هم از اقشار با سطح آگاهي پايين بوده اند بنابراين مطالب آنها بهتر درك مي شود.

اميني ، با بيان اينكه تاكنون توزيع كتاب ها و جزوه هاي آموزشي در خصوص جلوگيري از اين بيماري تاثير زيادي نداشته است، تصريح كرد: ارائه مستمر علل ابتلا به بيماري ايدز و عوارض ناشي از آن توسط مبتلايان به مردم موجب مي شود كه حتي آن افرادي كه بدون هيچ ترس و قيد و بندي رفتارهاي پر خطر داشته اند، متوجه عواقب ناشي از اين رفتارها شده و در اين خصوص احتياط و رعايت كنند.