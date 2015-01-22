تیترفروشی رسانه به علت مشکل مالی/انتقاد از کمبود تولید محتوای رسانه ای

به گزارش خبرنگار مهر، اصحاب رسانه و روابط عمومی های هرمزگان در نشست هم اندیشی اعضاء اتاق فکر روابط عمومی و رسانه هرمزگان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان که چهارشنبه شب در سالن جلسات معاونت سیاسی استاندار برگزار شد، به ارائه نظرات خود پرداختند که عباس اکبری مدیر روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی هرمزگان گفت: مهم ترین نیاز در حوزه روابط عمومی آموزش است و روابط عمومی باید به سامانه مشورتی و مدیریتی تبدیل شود و دید مدیران به روابط عمومی از جنس این مجموعه باشد چون روابط عمومی می تواند موجب پویایی یک نهاد شود.

خلیل تنیده مدیر خبرگزاری ایرنا استان هرمزگان نیز بیان داشت: روابط عمومی ها نیازمند کارشناس آموزش دیده خبری هستند و روابط عمومی باید سخنگوی یک مدیر باشد که خوب به کار گرفته نمی شوند و مدیران در استان از ظرفیت رسانه ها به خوبی بهره نمی گیرند.

محمد نعمتی مدیرمسئول نشریه نگاه روز نیز عنوان کرد: رسانه وقتی دچار مشکل مالی است تیتر فروشی می کند و بانک های عامل باید مکلف به کمک به رسانه ها شوند و همچنین در بخش مدیریتی روابط عمومی ها ضعف ها و مشکلاتی وجود دارد و باید نشست مشترک میان روابط عمومی و رسانه ها برای آشنایی دو طرف برگزار شود.

فاطمه نوروزیان مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در بخش دیگری از این هم اندیشی، اظهار داشت: برخی رسانه ها بدون قضاوت درست یک طرفه خبرها را کار می کنند و انتظار داریم پاسخ ما روابط عمومی و دستگاهها را نیز منتشر کنند.

امیرپویا توانگر از خبرگزاری فارس هرمزگان در این نشست گفت: تولید محتوا در رسانه های استان کم شده و سرمایه گذاری خوبی در این زمینه نشده در حالی که ظرفیت خوبی در اختیار رسانه های استان قرار دارد و باید به سمت تربیت نیروی تحلیل گر و منتقد در استان برویم.

رضا زرگر مدیر نمایندگی خبرگزاری مهر هرمزگان در این هم اندیشی تصریح کرد: دو مشکل عمده رسانه ها در استان، آموزش و اقتصاد رسانه است که می توان در این زمینه دوره های آموزشی پودمانی خبر را برگزار کرد و دیگر مشکل این است که بسیاری از مدیران در استان رسانه ها را به درستی نمی شناسند و باید دوره های تخصصی در این زمینه برگزار شود.

در ادامه وحید دلپسند مشاور رئیس جهاد دانشگاهی هرمزگان بیان داشت: در هرمزگان رسانه ها از تولید کننده خبر به مصرف کننده تبدیل و روابط عمومی ها به جای تسهیل گری به تولید کننده خبر شده اند و بخشی از انحراف رسانه ها از ماهیت اصلی خود به مدیران بر می گردد و باید چنین هم اندیشی هایی برای ارائه راهکار تداوم داشته باشد.

محسن بختیار از فعالان روابط عمومی و رسانه ای هرمزگان نیز عنوان کرد: روابط عمومی و رسانه ها جدای از هم نیستند و بسیاری از مشکلات آنها دارای ریشه مشترک است و باید از افراد با تجربه در روابط عمومی ها استفاده شود.

امیرزاده مدیر روابط عمومی اداره کل استاندارد هرمزگان هم در این هم اندیشی، گفت: کمبود امکانات و تجهیزات از جمله مشکلات روابط عمومی هاست و این بخش نیازمند اصلاح چارت سازمانی است.

مدیران نباید به روابط عمومی ها و رسانه ها به عنوان بازوی تبلیغی خود نگاه کنند

بهروز اکرمی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان نیز در نشست هم اندیشی با اعضاء اتاق فکر روابط عمومی و رسانه هرمزگان با بیان اینکه آموزش رکن همه امور انسانی است و برای هر چیزی نیاز به آموزش داریم، عنوان کرد: در بحث آموزش نیاز است این اتاق فکر یک تقویم آموزشی برای رسانه ها و روابط عمومی های استان طراحی کند.

وی ادامه داد: ما نیاز به آسیب شناسی در حوزه رسانه داریم و باید برای اقتصاد رسانه ها در استان فکر کرد و این اتاق فکر می تواند تمهیداتی برای اقتصاد رسانه ها در هرمزگان در نظر بگیرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان افزود: باید در این حوزه ها اقدام عینی و عملی انجام داد و برای اقتصاد رسانه تصمیم گیری کنیم و در حوزه توانمندسازی رسانه ها نیز این اتاق فکر باید جلساتی تشکیل دهد.

اکرمی با تاکید بر اینکه باید از فرصت مناسب موجود برای اعتلای استان و تقویت رسانه ها استفاده کنیم، تصریح کرد: رسانه های ما در زمینه تامین محتوا مشکل دارند و این مسئله نیز از جمله آسیب هایی است که باید در این اتاق فکر برای آن کار شود.

وی خاطرنشان کرد: رسانه های استان می توانند مسئولان کشوری را متوجه هرمزگان کنند و مدیران را در خصوص مشکلات به چالش بکشند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان با بیان اینکه یکی از رسالت های مهم رسانه ها ارتقای سطح توقع و فرهنگ و بینش مردم است، اظهار داشت: ماحصل عملکرد دولت در هرمزگان باید کسب رضایت مردم باشد که رسانه ها بازوی مدیران در کمک به تحقق این امر هستند.

اکرمی بیان داشت: مدیران نباید به روابط عمومی ها و رسانه ها به عنوان بازوی تبلیغی خود نگاه کنند بلکه روابط عمومی باید واقعیت دستگاه خود را به بیرون و واقعیت بیرون را به دستگاه خود منتقل کند و مدیر نیز باید خوشحال شود که روابط عمومی مشکلات را منتقل کند.

وی گفت: یکی از برنامه های ما این است که عملکرد ادارات را رصد کنیم که چه میزان در راستای سیاستهای دولت کار کرده و رضایت مردم را کسب کرده اند که رسانه ها می توانند در این موضوع به ما کمک کند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان اضافه کرد: رسانه ها می توانند به ما در احصاء و حل مشکلات استان کمک کنند و شاخصی برای میزان رضایت مردم از عملکرد دولت باشند و این کمک خواهد کرد تا یک شرایط مناسب اجرایی در استان ایجاد شود.

برگزاری شش دوره آموزشی برای روابط عمومی های استان/آماده سازی فرهنگسرای رسانه

مسعود پاکزاد مشاور استاندار هرمزگان در حوزه روابط عمومي و امور بين الملل نیز در این نشست با بیان اینکه در نزدیک به 10 ماه گذشته سه جلسه اتاق فکر فکر روابط عمومی و رسانه هرمزگان تشکیل شده است، اظهار داشت: این اتاق از نخبگان حوزه روابط عمومی و رسانه و افراد صاحب فن و جایگاه در این عرصه و با نگاه همگرایی بیش تر با دولت تدبیر و امید تشکیل شده است.

وی ادامه داد: در حوزه رسانه ما مشکلات را اولویت بندی کردیم که یکی از اولویت ها مسئله آموزش بوده است و همچنین فرهنگسرای رسانه با حمایت استاندار هرمزگان، معاون سیاسی امنیتی و فرماندار بندرعباس در محل کتابخانه شهدای بندرعباس که در حال مقام و بازسازی و براساس نماد بومی در حال آماده سازی است و پیشرفت بالای 85 درصد دارد، ایجاد می شود.

مشاور استاندار هرمزگان در حوزه روابط عمومي و امور بين الملل افزود: این فرهنگسرا می تواند محل تلاقی افکار و هم اندیشی و تبادل دیدگاه های مختلف اصحاب رسانه باشد که پس از سال ها بلاتکلیفی به سرانجام رسید.

پاکزاد خاطرنشان کرد: در بخش روابط عمومی ها نیز تا کنون شش دوره آموزشی برای روابط عمومی های استان برگزار شده که با ارائه مدرک رسمی آموزش و پژوهش استانداری همراه بوده است و اختصاص بودجه به روابط عمومی ها و تعریف چارت سازمانی برای آنها از جمله مواردی بوده که پیگیری شده است.

تولید محتوای میدانی و پژوهشی در رسانه های استان کم است

علیرضا خورشید زاده مشاور رسانه ای استاندار هرمزگان نیز در ادامه این هم اندیشی، عنوان کرد: روابط عمومی ها و رسانه های این استان به نسبت گذشته رشد کرده اند اما سرعت انتقال پیام در جامعه به گونه ای است که این رشد باید افزایش پیدا کند.

وی ادامه داد: هنوز در هرمزگان در حوزه اقتصاد رسانه به سمتی نرفته ایم که رسانه را به عنوان یک شغل بپذیریم و در آن سرمایه گذاری شود.

مشاور رسانه ای استاندار هرمزگان افزود: باید به شعور مخاطب احترام بگذاریم و باید با نهایت ظرافت به دنبال تولید محتوا باشیم و متاسفانه تولید محتوای میدانی و پژوهشی در رسانه های استان کم است.

خورشید زاده خاطرنشان کرد: این اتاق می تواند محلی برای رفع مشکلات و سوء تفاهمات باشد و همچنین باید به صنایع استان نیز این ذهنیت را منتقل کنیم که نگاه سرمایه گذاری در رسانه ها پیدا کنند.